Intoxicados una madre y sus tres hijos por la mala combustión de un brasero de carbón en El Peral

CUENCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres de ellas menores de edad, han resultado este sábado afectadas por una intoxicación por monóxido de carbono en la localidad conquense de El Peral.

La intoxicación, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, ha tenido lugar por la mala combustión de un brasero de carbón.

Los hechos han ocurrido a las 7.54 horas de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Calvario. Los afectados son una mujer de 31 años y sus tres hijos, dos niños de 8 y 2 años y una niña de 6 años.

Los cuatro han sido atendidos en el lugar por el médico de una UVI y han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Cuenca.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.