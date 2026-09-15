IPC.- Los precios suben un 0,8 en agosto en C-LM y se sitúa por encima de la media nacional en tasa interanual

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,8% en Castilla-La Mancha en agosto en tasa mensual, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que determina que la región elevó su tasa interanual al 4,7%.

El IPC subió en agosto en tasa interanual 1,1 puntos por encima de la tasa interanual del mes anterior. Con el dato del pasado mes los precios encadena 2 meses de subidas en Castilla-La Mancha. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos Transporte, un 10,9% más que en agosto de 2025 (+3,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 9,2% (+1,9 puntos); Seguros y servicios financieros, un 3,6% (+0 puntos) y Restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,2% (-0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en Actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,5% (-1 puntos) ; Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,8% (-0,7 puntos); Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9% (+1,2 puntos) y Sanidad, un 2% (+0 puntos).

De este modo, los precios de la región se sitúan por encima del crecimiento experimentado por el Índice de Precios de Consumo a nivel nacional, que elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, según los datos de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Por provincias, los precios subieron en las cinco, liderando el incremento Toledo y Albacete, donde subieron nueve décimas, seguida de Ciudad Real y Cuenca, que anotaron un incremento del 0,8. La provincia menos inflacionista fue Guadalajara, donde los costes aumentaron un 0,7.

En tasa interanual, Toledo lidera el incremento, registrando un 5% de encarecimiento con respecto a agosto de 2025; seguido de Cuenca, (4,9%), Ciudad Real (4,8%), Guadalajara, (4,3%). Cierra, la tabla Albacete, donde los precios son un 3,1 más caros que el pasado año.