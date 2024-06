Irene Pardo, desde Almagro: "Hasta hoy, jerarquía y poder emocional han facilitado el abuso contra mujeres en el teatro"

La directora del Festival Internacional del Festival de Teatro Clásico reivindica espacios seguros en la escena teatral



ALMAGRO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, se ha pronunciado al respecto de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el director teatral Ramón Paso por presuntos delitos sexuales que habría cometido contra varias mujeres entre 2018 y 2023, asegurando que en la escena teatral "los espacios de poder, jerárquico y de dominio emocional muy potente, han provocado mucha fragilidad en las mujeres y han abonado el camino para que auténticos depredadores incurran en abusos".

En una entrevista con Europa Press antes del icónico festival, se ha remontado al momento en el que saltó el escándalo, apuntando que "en otras ocasiones" similares la respuesta ha sido más "velada", pero en este caso "la respuesta fue unánime y rotunda".

"Las mujeres tenemos que trabajar en espacios seguros, pero da igual el ámbito, en una universidad, en una farmacia, en una fábrica, da igual, pero bien es cierto que en el teatro hay espacios que generan una jerarquía de un poder emocional muy potente", ha señalado la directora.

Por ello, apela a conformar espacios donde las mujeres sepan que, en este tipo de escenarios, "no están solas", ya que en el ecosistema teatral puede ocurrir que mujeres que se enfrentan a casos de acoso no denuncien por "no expulsarse" de determinado ámbito.

Para ello, ha reclamado "complicidad y compromiso" en la sociedad y recursos visibles para que esto no suceda, por lo que esta inminente cita del festival implementará un protocolo contra los abusos y "contra cualquier tipo de acoso sexual" contra las mujeres.

"Sufrir abuso sexual te pone al límite de lo humano, te daña en lo más profundo del alma, te perturba la vida. Ha sido muy difícil denunciar años atrás y es muy frustrante no haberlo hecho, pero lo viviremos como una pesadilla del pasado. El presente y el futuro están cargados de solidaridad entre muchos hombres y mujeres que no van a aceptar estas situaciones. El exilio social es para los depredadores", ha rematado.