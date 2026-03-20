IU pide la dimisión de Benedicto García por el "desmantelamiento" del servicio de recogida de basuras en Talavera

IU denuncia el estado de abandono y desmantelamiento del servicio público de recogida de residuos en la ciudad de Talavera. - IU

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha pedido la dimisión del concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Benedicto García, por el "desmantelamiento" del servicio de recogida de basuras. Además, la formación reclama la revisión del contrato y un plan de choque para restablecer la limpieza de la ciudad.

"El flagrante estado de abandono y desmantelamiento del servicio público de recogida de residuos en la ciudad de Talavera hace necesaria una intervención urgente que ha de pasar por la dimisión del concejal responsable de Servicios Generales, Benedicto García, por su incompetencia en la gestión en esta materia".

Así lo consideran desde Izquierda Unida Talavera después de constatar la "grave" situación que atraviesa este servicio municipal de recogida de residuos, "consecuencia directa de la nefasta gestión y negligencia del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento", afirman desde la formación de izquierdas.

IU Talavera exige además la recuperación y refuerzo inmediato de este servicio público, la renovación urgente del parque móvil municipal, la revisión del contrato con la empresa privada para garantizar el interés general y la puesta en marcha inmediata de un plan de choque real y efectivo para restablecer la limpieza en la ciudad.

La formación de izquierdas rechaza el argumento de que se trata de coyunturas puntuales defendido por el equipo de Gobierno local ya que "la realidad revela que es un claro resultado de una política deliberada de abandono del servicio público en beneficio de intereses privados".

Para IU Talavera desde que PP y Vox tomaron las riendas del Ayuntamiento han ido desviando y debilitando progresivamente el servicio en favor de la empresa privada concesionaria "provocando un deterioro sin precedentes en la calidad del mismo hasta el punto de que nos encontramos ante un claro proceso de desmantelamiento de lo público", afirma la coordinadora local de IU Talavera, Verónica Mora.

Además, recriminan, lejos de mejorar el servicio con una tasa de basura que ha sangrado las economías de los talaveranos y talaveranas porque casi duplica la del año anterior, el servicio se encuentra en "una situación crítica". "Es inadmisible que se obligue a pagar más a los vecinos y vecinas mientras la ciudad está más sucia que nunca", han denunciado.

PARQUE MÓVIL EN OBSOLESCENCIA EXTREMA

Uno de los problemas más evidentes, subrayan, es la situación del parque móvil municipal ya que los vehículos destinados a la recogida de residuos se encuentran "en un estado de obsolescencia extrema, siendo en muchos casos inviables para la conducción y el desempeño del servicio".

"Todos los vecinos y vecinas de la ciudad son testigos de cómo los contenedores de residuos orgánicos y de recogida selectiva permanecen durante días completamente llenos, sin ser vaciados, generando acumulaciones de basura visibles en la vía pública", remarcan desde IU Talavera.

"Las calles presentan una imagen impropia de una ciudad que aspira a ofrecer calidad de vida a sus vecinos. Suciedad, malos olores y abandono son hoy la tónica general en muchos barrios. Talavera no puede seguir convertida en un vertedero mientras su ciudadanía paga más que nunca", denuncia Verónica Mora.

Finalmente, IU Talavera ha anunciado que llevará este asunto a los próximos órganos de control del Ayuntamiento y no descarta emprender acciones políticas y legales para exigir responsabilidades porque "los vecinos y vecinas están pagando más por un servicio peor. Es una situación injusta, insostenible y fruto de una gestión irresponsable. Merecen una ciudad limpia, digna y bien gestionada, y desde Izquierda Unida no vamos a permitir que se siga degradando un servicio esencial", concluye.