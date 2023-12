IU rechaza la negociación del Estatuto entre PSOE-PP: "No nos sirve que nos lo den hecho como si fueran lentejas"

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Castilla-La Mancha se ha mostrado en contra de cómo se está llevando a cabo la negociación para la reforma del Estatuto de Autonomía entre el PSOE y el PP porque "se está apartando a un porcentaje enorme de la población" castellanomanchega" y ha rechazado que se presente al resto de la sociedad un documento ya cerrado entre socialistas y 'populares'.

"Lo que no nos sirve es que nos lo den como si fueran lentejas", ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, quien ha añadido que la federación de izquierdas "no va a estar" si les llega un texto del que no se pueda modificar "absolutamente nada".

En este sentido, ha indicado que desde Izquierda Unida no van a estar legitimando una negociación en la que no ha participado y ha mostrado su preocupación porque no solo se trata de modificar la Ley Electoral, sino que le preocupa "mucho" la si se van a blindar los derechos sociales, se van a incorporar nuevos derechos o se va a garantizar una participación más democrática en la vida política.

Es por ello por lo que ha indicado que la reforma estatutaria será una de las principales prioridades de IU para 2024. "Un Estatuto que en su día el PSOE se negó a cambiar, porque decía que tenía que tener consenso con todas las fuerzas políticas y ahora que ha abierto este debate, lo está haciendo de espaldas a la sociedad y autoridades".

Así, el coordinador regional de IU también ha hecho extensiva esta reforma del Estatuto para dar solución "al grave problema" por el que atraviesa Castilla-La Mancha, que es la despoblación y que ha calificado como "el síntoma" de las políticas "mal hechas" en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el traslado del Parlamento regional al Quixote Crea, lamentando que desde mayo es la noticia más destacada que ha anunciado el Gobierno regional. "Marca el bajo perfil de la política del Gobierno regional", ha dicho, para añadir que el presidente regional, Emiliano García-Page, tiene "muy pocas ideas" e "ilusión" y traslada "muy poco ánimo" al resto de la ciudadanía.

Con todo, para Crespo el traslado del Parlamento es "una cuestión técnica" y no merece una valoración política. "Si hay condiciones para poder trabajar en las actuales instalaciones no hay necesidad de aumentar el gasto y si no se puede trabajar porque el espacio se haya quedado pequeño, habrá que estudiar cualquier otro lugar donde se pueda trabajar de forma cómoda".

RENOVACIÓN EN IU C-LM

Preguntado por el proceso de renovación de IU en Castilla-La Mancha, su coordinador regional ha reconocido que tanto a nivel regional como federal la formación está en ese proceso de renovación con la convocatoria de una asamblea extraordinaria tanto a nivel federal como en la Comunidad Autónoma de que están pendientes de fijar fecha.

"Tenemos varias citas importantes, como son las elecciones en Galicia, las elecciones vascas y las elecciones europeas; aunque las primeras no afectan a Castilla-La Mancha, sí lo hacen a nivel federal, y queremos hacer la asamblea regional al mismo tiempo que se hace la asamblea nacional. Estamos pendientes de poder estudiar una fecha que sea favorable para poder, sobre todo, debatir con tranquilidad", ha argumentado.

Preguntado por si optará a revalidar el cargo ha dicho que estará donde le digan, y ha añadido que no haría nada bien diciendo que continúa o no continúa en el cargo, apostando por hablar de equipos. "Tenemos que hablar de compañeros que se comprometan y tenemos mucha gente muy válida para dar un paso adelante y afrontar este nuevo periodo en el que nos encontramos".

"No es que si yo doy un paso atrás, el resto dé un paso adelante. Es cuestión de equipos", ha abundado, para negar tajantemente que en la actualidad haya un debate "de lucha" por el liderazgo de IU en Castilla-La Mancha.

IU Y SUMAR

Sobre coaliciones y las relaciones con Sumar ha indicado que se mantienen en la actualidad y que traducen en las propuestas que presenta IU a través de su grupo parlamentario en el Congreso, por lo que ha dicho que "la idea" de la federación de izquierdas es "seguir profundizando" en la coalición para transformarla en un "frente amplio" para que pueda ser más ágil la toma de decisiones democráticas.

"Apostamos por la unidad popular y por fortalecer y profundizar Sumar", ha dicho, para apuntar que el papel de Podemos en este sentido y con su coordinador regional, José Luis García Gascón, con el que habla "ocasionalmente", es el de profundizar y fortalecer Sumar. "Y en ese fortalecimiento de Sumar creemos que todo el mundo es imprescindible y que nadie debería descolgarse de ese proyecto unitario, por lo que vamos a seguir tendiendo la mano para que Podemos esté con nosotras en Sumar.

No obstante, tras la marcha de los diputados de Podemos al Grupo Mixto en el Congreso, el coordinador regional de IU ha reconocido que será "complicado" y "difícil". "Cuando se toman decisiones unilaterales de ese calado después es difícil retomar el comienzo, pero también hace falta es escuchar a la sociedad española y estudiar cómo somos más útiles para los problemas que tiene la clase trabajadora y cómo le damos respuesta a esos problemas".