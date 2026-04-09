IU Toledo denuncia la concesión de licencias de primera ocupación sin cumplir con los requisitos de accesibilidad

El portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado este jueves la concesión de licencias de primera ocupación en 48 viviendas, situadas entre la Travesía Río Boladiez 1 y Travesía Río Ventalomar 2, a pesar de que incumplen los requisitos de accesibilidad.

"Cuando se otorga la licencia de primera utilización, como es el caso, debemos ser escrupulosos y comprobar lo que se presentó como proyecto constructivo y lo realmente construido, y así evitar sorpresas entre quienes adquieren esas viviendas", ha declarado Txema Fernández, según ha trasladado IU por nota de prensa.

Además, ha añadido, se trata de viviendas protegidas, por lo que el equipo de Gobierno debería "extremar la cautela, ya que desde nuestro punto de vista debemos garantizar unos estándares de calidad mayores en los que los criterios de accesibilidad deben ser un aspecto esencial".

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha señalado que, aunque el acta de aquella Junta de Gobierno Local refleja que se realizaron, presuntamente, "sucesivas visitas de inspección", no parece que fueran lo suficientemente eficaces puesto que los accesos de entrada al interior de la urbanización citada "no cumplen en absoluto con las normas de accesibilidad". De hecho, en octubre del pasado año, una persona mayor sufrió una caída que derivó en importantes lesiones tras intentar acceder a la urbanización por el acceso de escaleras.

Y es que, aunque se solicitó a la empresa que acometiera las obras necesarias que subsanaran diversos elementos en garaje y piscina, "no se hace mención alguna a las obras que permitieran tener accesos que cumplan con la normativa en materia de accesibilidad y que otorga derechos esenciales a personas con discapacidad".

"No entendemos cómo es posible que desde el Gobierno local se otorguen esas licencias con informes favorables, cuando solo hace falta bajar la urbanización para comprobar que no cumple con los requisitos de accesibilidad mínimos que garantizarían todos los derechos a las personas con discapacidad", reprocha Txema Fernández.

Esas obras tendrían que consistir, puntualiza el concejal de IU, en rebajar la excesiva pendiente de la Travesía de Ventalomar o dar alguna alternativa accesible a las dos escalinatas de la Travesía de Boladiez que son los únicos puntos de entrada a los dos bloques.

Por último, el edil de IU ha señalado que "esta zona del barrio está olvidada y degradada". Al respecto, ha recordado que se sigue esperando a que se adecente la segunda fase de la peatonal Alberto Sánchez, "que pudo estar contemplada en el crédito pedido en el año 2022 de 17 millones o puede estarlo en el que se pedirá en el 2026 de 3 millones de euros, pero que nunca lo estuvo".