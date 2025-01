IU Toledo planteará medidas en juventud y vivienda ante una coalición PP-Vox "populista" a la que suspende en gestión

Fernández carga contra PSOE tras sentirse "ninguneado" por pedir a Velázquez una reunión a dos: "Que no nos falten al respeto"

TOLEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha antendido en entrevista a Europa Press, una charla en la que ha valorado la marcha de la coalición de gobierno conformada por PP y Vox y liderada por el 'popular' Carlos Velázquez. Una gestión cuya calificación, a su juicio, "no puede ser buena" cuando los 'populares' gobiernan con la "ultraderecha", con políticas "populistas y fascistas, en su discurso y en sus hechos".

Como ejemplos, ha lamentado que "cada vez que hablan de violencia de género o de políticas de igualdad", la culpa "la tienen otras culturas"; a lo que ha añadido que en los presupuestos de este año no hay "partidas concretas que vinculen políticas sociales para mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador".

En su crítica a las políticas municipales, ha lamentado que se destine "solo el 0,29% a igualdad" sobre un presupuesto de 109 millones de euros; añadiendo que no hay política de juventud, y que la poca que existe "se basa en hacer un ocio efímero" y solo proponen extremos como "recuperar La Peraleda para abrir bares".

Pero si se quiere "recuperar la ciudad" para los jóvenes, en su opinión habría que trabajar por establecer medidas encaminadas a "un empleo digno" o "garantizar el acceso a la vivienda". "Es un error pensar que la política de juventud tiene que estar exclusivamente dirigida al ocio. Es un error grave".

Además, ha afeado que no haya ninguna oferta de empleo público para este año y se ha preguntado si la plantilla actual será capaz "de responder a los retos que tiene la ciudad".

Hay, también, "una política basada en obras que utiliza fondos europeos, unos fondos que jamás quisieron ni PP ni Vox". Unas obras que "no van a cambiar el modelo productivo de la ciudad".

"El modelo sigue basado en el turismo y se olvida de un polígono industrial que está absolutamente reventado y olvidado, y que no tiene ninguna alternativa pese a los 40 millones de euros de fondos europeos".

Sobre los anuncios de legislatura, ha dicho, por ejemplo, que todo lo relacionado con Toledo Emerge depende de una administración "que no es municipal", como la Diputación, pero "no se ha destinado ni un solo céntimo a recuperar" los edificios afectados. Con todo, la nota que desde IU-Podemos colocan a la gestión de Carlos Velázquez "se acerca al insuficiente".

LA VIVIENDA, LO MÁS URGENTE

Como problemas más urgentes a solucionar, Txema Fernández ha colocado en primer lugar el acceso a la vivienda, una política que "está olvidada" y aún así "el presupuesto de la Empresa Municipal de Vivienda es el mismo que en 2024, cuando no se hizo nada".

Todo ello en una ciudad "con 3.500 viviendas vacías", lo que se traduce en "3.500 familias que podrían acceder a un hogar". Como incentivo, plantea, por ejemplo, la posibilidad de subir el IBI a aquellos propietarios que no pongan sus inmuebles en el mercado. "Si --PP y Vox-- no quieren, quizá sea porque atacaría directamente a la clase a las que ellos representan".

Abundando en sus teorías sobre el modelo de ciudad, lamenta que no se apueste por industrializar el municipio para ser "más resistentes" ante posibles crisis y se haya preferido "un modelo efímero que solo garantiza que cada fin de semana venga un turista más que el anterior". "Quizá sea el momento de plantearnos que no necesitamos tanto turista".

Al respecto de la política impositiva del Ayuntamiento, ha considerado que es el Consistorio el que tiene que garantizar que "los ingresos financian las necesidades de la gente", algo que ya dice la Constitución.

A partir de ahora, las propuestas de su grupo municipal para intentar mejorar la situación de la ciudad pasan por proponer "políticas emancipadoras en materia de vivienda, empleo y de salud mental", sobre todo dirigidas a los más jóvenes, ya que el Ayuntamiento "se ha olvidado" de ellos.

MENSAJE AL PSOE: "QUE NO NOS FALTEN AL RESPETO"

Más allá de la crítica a la coalición entre PP y Vox que gobierna en Toledo, también ha tenido palabras para hablar del papel del PSOE como grupo mayoritario en el arco municipal, asegurando que desde IU-Podemos han sentido que los socialistas les faltaban el respeto.

"Nos hemos sentido faltados el respeto cuando como grupo mayoritario dicen que van a pedir una reunión bilateral con el alcalde. ¿Por qué? ¿Solo ellos dos pueden hablar de las políticas de la ciudad? ¿Los minoritarios no podemos hablar? ¿La gente que nos votó no tiene derecho a expresar su voz?", se ha preguntado.

Indica que "no está bien hacer reuniones de mesa camilla", porque "en esas reuniones de mesa camilla entre dos, salen cosas que probablemente no sean las que quiere la generalidad de la ciudad".

Más allá, asegura haberse sentido "ninguneado", y eso es algo que le va a costar "mucho" olvidar. "Ellos sabrán si esta es o no su mejor estrategia política, pero, desde luego, en lo que afecta a este grupo municipal, sí nos sentimos ofendidos en este ninguneo".

EL PLANTEAMINETO DEL AVE, "INASUMIBLE"

Txema Fernández ha ofrecido su punto de vista al respecto de proyectos capitales para la ciudad, como el trazado del AVE hacia Lisboa, un proyecto que "no existe" y apuntando que la futura solución debería también estar pensada para que el Polígono "tenga papel protagonista en la ciudad" por la vía de la segunda estación.

Ha tildado de "aberración" que desde Santa Bárbara "salga un túnel que, a través del río, pase por debajo del Salto del Caballo, sabiendo cómo está el Salto del Caballo". "Es inviable, se puede hundir, es absolutamente ridículo".

Un proyecto, con todo, "inasumible en lo presupuestario e inasumible en lo patrimonial", ante lo que ha pedido "optar por la doble estación sin ningún tipo de complejo".

LA "MENTIRA" DE LA CIUDAD DEL DEPORTE

En otro orden de cosas, el portavoz ha asegurado al respecto de ser en 2025 Ciudad del Deporte que la primera valoración que hay que hacer es que es "mentira".

Algo que argumenta indicando que la Concejalía de Deportes "solo ha incrementado el presupueso en 100.000 euros" este 2025.

"A no ser que estemos esperando a que vengan empresas privadas que se acojan a la ley de MEcenazgo para bonificarse fiscalmente, éste no es el proyecto de la Ciudad del Deporte, es el proyecto de las grandes empresas que vengan a invertir, pero no de Toledo", ha afirmado.