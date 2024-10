IU Toledo registra 9 alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales de la ciudad afeando el "espíritu cobarde" de éste

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha registrado un total de nueve alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales para 2025 recordando que el Ayuntamiento vuelve a estar sujeto a las reglas fiscales y que los informes de los técnicos indican que es necesario ingresar cuatro millones para conseguir el equilibrio financiero.

A este respecto, Txema Fernández ha subrayado que el proyecto de ordenanzas fiscales demuestra, "casi sin sorpresa", el "espíritu cobarde" de las mismas porque "la mayor presión va a recaer sobre quienes probablemente más lo necesiten", ha informado IU en nota de prensa.

"Para que el presupuesto sea sostenible y estable hay que ingresar, pero queremos que esos ingresos sirvan para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Toledo y no para los caprichos u obligaciones del equipo de Gobierno local", ha defendido el portavoz de Izquierda Unida.

Y en esta dirección, Izquierda Unida ha presentado alegaciones a las cuatro ordenanzas que se van a modificar.

En materia de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ordenanza número 1), Txema Fernández reclama acogerse a la Ley de Haciendas Locales para incluir un recargo del 50% a las viviendas desocupadas durante dos años, del 100% a las de tres años y hasta del 150% para este último caso si es un propietario de dos o más viviendas en el mismo municipio.

"Estos propietarios tienen la responsabilidad de garantizar mayor ingreso porque pueden hacerlo", ha defendido Txema Fernández.

También en materia de IBI, Izquierda Unida ha alegado que amplíe el espectro de actividades a las que aplicar el factor de cobro positivo de un 0,60% más.

Así, además de oficinas, industrias, comercio y sanidad, propone que, "como en otras ciudades, se incluya en este epígrafe a las actividades de espectáculos, como Puy du Fou por ejemplo, de ocio y hostelería, los gimnasios y los edificios religiosos con fines educativos y asistenciales, que operan como negocios".

Al respecto, Txema Fernández ha aludido a la cobardía del equipo de Gobierno porque "esto sí es poner en el foco de los impuestos en quién más puede pagar".

ENMIENDAS A AUTOBUSES TURÍSTICOS

Por otro lado, cuatro de las alegaciones presentadas están relacionadas con la ordenanza número 25 (Ordenanza reguladora Control y Ordenación del Estacionamiento de Vehículos en determinadas vías de esta Capital, y su tasa).

En este caso, Txema Fernández ha propuesto dos enmiendas de suspensión relacionadas con la tasa a los autobuses turísticos, "porque aún no hemos debatido ni aprobado la ordenanza de Movilidad que podría quedar condicionada", y con la nueva zona Magenta, "porque era una promesa que en el Polígono no habría ORA y además las zonas de colores no garantizan una mejor movilidad sostenible, sino la prioridad del vehículo privado sobre el colectivo".

No obstante, consciente del probable rechazo a estas, Txema Fernández incluye dos enmiendas de modificación.

Una de ellas para garantizar que la Zona Magenta mantenga el importe mínimo fraccionado en 0,40 --con un sistema inmediato de devolución de lo no consumido-- y que se aplique el mismo horario y días que el resto de las zonas reguladas en la ciudad.

"La zona magenta es claramente discriminatoria porque se cobra durante las 24 horas a quienes no son de Toledo y vienen a un hospital donde sabes cuándo entras pero no cuándo sales", apuntaba Fernández.

"¿Y qué pasa los fines de semana y los festivos?", se cuestiona.

Ha cuantificado la discriminación señalando que el pago por las 24 horas ascendería a 9,60 euros mientras que si se aplicase el mismo horario que el resto de zonas reguladas sería de 2,80 euros.

La última alegación a esta ordenanza de la ORA va dirigida a un cambio de redacción para evitar conflictos cuando se expone que "se establece una tarifa especial para vecinos de la ciudad de Toledo que estacionen sus vehículos en cualquiera de los sectores o barrios regulados".

Izquierda Unida solicita que se añada la frase "excepto la Zona 1 que mantendrá la Zona Verde exclusiva para los vecinos y vecinas de ese barrio".

BASURAS

En cuanto a la tasa de basuras, Txema Fernández, ha advertido que "no es necesario hacer una modificación en este momento" dado que en Toledo no se puede garantizar el cobro individualizado, "que es a lo que hay que tender".

"Actualmente no sabemos cuánto papel, plástico, residuos orgánicos genera cada uno", ha apreciado Fernández, por lo que "no es necesario incrementar esta tasa de basura".

Además, critica, el Gobierno local en un nuevo gesto de cobardía ha establecido una tasa que "ni es progresiva ni proporcional".

Y explicaba que una familia de 4 miembros en una vivienda de 65.700 euros de valor catastral, pasa a pagar 57,81 euros al año (hasta ahora 45) mientras que una familia de 4 miembros en una vivienda con un valor catastral de más de 511.000 euros (7,79 veces más que la primera), pagará 221,40 euros, es decir, solo 3,8 veces más que la primera cuando por proporción debería pagar 444 euros al año.

Por último, Izquierda Unida ha alegado a la ordenanza que regula la Tasa por Actividad Municipal de Control de la Apertura de Establecimientos Industriales (número 9) criticando que se haya aplicado una "bajada de forma lineal, porque las rebajas de impuestos lineales son injustas".

En este sentido, ejemplificaba su crítica indicando que la apertura de establecimientos a partir de 400 metros cuadrados pasa de pagar 3.758 euros a 2.818 euros, "o sea pagan menos".

Así, Txema Fernández propone incluir nuevos tramos en los que se mantenga la tasa anterior elevada en proporción a los metros cuadrados, además de añadir una tasa por contaminación.

El portavoz de Izquierda Unida ha calificado al equipo de Gobierno de "cobarde" puesto que no han modificado impuestos "que deberíamos tocar para conseguir los cuatro millones de ingresos entre quien más tiene" como el IAE, que está sin modificar desde 2018; o el ICIO en el que se podrían eliminar las bonificaciones por las obras de lo que serán negocios turísticos.

Pero tampoco, lamenta Txema Fernández, se va a poder abordar una modificación de la tasa por ocupación de Subsuelo, Suelo y vuelo de la Vía Pública que, en general, "usan las grandes corporaciones de nuestro país que proporcionan el suministro de gas, electricidad o fibra para datos telefónicos y que desde 2020 lleva sin variar".