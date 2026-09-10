Jaime Jimeno aborda las consecuencias de alcanzar la inmortalidad en 'Eternos', su nueva novela

El escritor Jaime Jimeno - JAIME JIMENO

TOLEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciudadrealeño y afincado en Villafranca de los Caballeros (Toledo) Jaime Jimeno ha publicado 'Eternos', una novela que convierte la inmortalidad en un debate de plena actualidad.

El libro parte de la pregunta sobre qué sucedería si el ser humano lograra detener por completo el envejecimiento y prolongar la vida, según ha informado Editorial Pábilo en nota de prensa.

Esa es la "inquietante" premisa de 'Eternos', una obra que imagina un futuro en el que una vacuna ha conseguido acabar con el envejecimiento y obliga a la humanidad a enfrentarse a una pregunta para la que nadie está preparado.

Lejos de presentar la inmortalidad como una utopía, la novela explora sus consecuencias, como quién tendría acceso a ella, si podría el planeta sostener una población que ya no muere o si seguiría teniendo sentido nuestra forma de entender la familia, el trabajo o el paso del tiempo.

Con un planteamiento que conecta directamente con debates científicos y éticos cada vez más presentes en la sociedad contemporánea, 'Eternos' combina reflexión, especulación científica y narrativa para abordar uno de los grandes interrogantes del siglo XXI.

Su autor, Jaime Jimeno, ya sorprendió a los lectores con 'Servidores del Imperio' (Editorial Veintinueve, 2025), una novela histórica de aventuras ambientada en el siglo XVI. Ahora cambia de registro para adentrarse en la ciencia ficción y explorar un futuro "tan fascinante como inquietante".

Más que una novela sobre el futuro, 'Eternos' es una invitación a reflexionar sobre el presente y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar en nombre del progreso.