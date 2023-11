Javier Cercas cierra la última actividad de esta edición del CiBRA presentando en Toledo su libro 'No callar'

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los autores españoles más traducidos --publicado en más de 20 idiomas-- y alabado por la crítica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Javier Cercas, ha protagonizó la última actividad, tanto literaria como cinematográfica, de la decimoquinta edición del Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA), quien ha llevado a cabo en la mañana de este domingo un encuentro literario con el público en el que ha hablado principalmente sobre su último libro, 'No callar', y de su última trilogía novelística.

El libro es un volumen que reúne una selección de los mejores textos publicados en las últimas dos décadas por Javier Cercas. En ellos se abordan algunos temas capitales de nuestro tiempo como el auge de nacionalpopulismo, la crisis de la democracia liberal o el descrédito de la verdad, así como sus reverberaciones en España, desde el secesionismo catalán o la llama nueva política hasta la relectura o la falsificación de la Guerra Civil, el franquismo y la Transición, según ha informado CiBRA en nota de prensa.

Pero, al mismo tiempo, se encontrarán también reivindicaciones del poderío de la literatura (o del arte en general), retratos inolvidables de escritores, personajes históricos, cineastas, músicos o deportistas.

De hecho, en uno de los capítulos, que habla sobre el cine, el propio autor confiesa que 'Hombre que mató a Liberty Valance' (1962) es su película favorita. "Yo me he educado en el cine, como cualquier chiquillo de la época, y he crecido viendo muy buenas películas, y para mí esta siempre irá la primera. Por eso cuando veo y la gente de ahora dice que las series pueden sustituir al buen cine, yo no soy quien para juzgar, pero creo que no. Solo el buen crítico lo dirá, que es el tiempo", ha comentado.

Melchor Marín es el personaje que ha acompañado a Cercas en sus tres últimos libros ('Terra Alta', 'Independencia' y 'El castillo de Barbazul'), y de él cuenta que es una persona con un pasado oscuro, lleno de rabia, ira y ganas de venganza, pero en el fondo lleno de luz, por eso se enamoró de él y quiso saber más.

"Los novelistas no buscamos los temas, ellos nos vienen a nosotros, y esto es porque vivimos en la realidad. Y la realidad es que vivimos en un tiempo que es de las mujeres, no tengo ninguna duda. Están haciendo una revolución que va más allá de la abolición de la esclavitud y es porque la mitad de la humanidad ha dicho basta. Basta ya de esta plaga de violencia de género que hay. Hay que pararla, no puede seguir así", ha contado.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la ONCE de Toledo, Carlos Javier Hernández, junto al Club de Lectura del mismo, le han entregado el libro de los 'Soldados de Salamina' en Braille. "Los ciegos podemos llegarnos a imaginar cualquier cosa que contáis", ha dicho, mientras que el escritor, emocionado, ha agradecido el regalo señalando que "nunca" ha visto un libro suyo así.

Esta decimoquinta edición del Festival se cierra con la Gala de Clausura que tendrá lugar en la tarde de este domingo en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, en la que se premiará al escritor con un premio literario, el primero de todas las ediciones del festival.

