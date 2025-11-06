JEME inaugura este viernes la exposición temática 'Pavía 1525' en el Museo del Ejército de Toledo

Archivo - Museo del Ejército Toledo, fachada norte - MUSEO DEL EJÉRCITO - Archivo

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, día 7 de noviembre, a las 13.00 horas, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea, presidirá la presentación de la exposición temática 'Pavía 1525 la forja del ejército español y su primacía en Europa' en el Museo del Ejército, en presencia de diferentes autoridades civiles y militares.

Seguidamente, el JEME y las autoridades invitadas visitarán la exposición temática acompañados por el comisario de la misma, César Labarta Rodríguez-Maribona, quien les mostrará y explicará los diferentes espacios que conforman el discurso expositivo.

La exposición se compone de un rico patrimonio que se conserva en las diversas colecciones del Museo del Ejército y presenta varias series de piezas tales como banderas, armamento, miniaturas, pinturas, documentos, esculturas, maniquíes y armaduras, según ha informado el museo en nota de prensa.

La exposición estará abierta al público del 7 de noviembre al 22 de febrero del 2026. El acceso será gratuito.