Joan Fontcuberta reflexiona en la UCLM sobre la inteligencia artificial en la fotografía

CUENCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empleo de la IA ha otorgado un potencial de creatividad "fabuloso que, evidentemente, conlleva sus peligros". El ganador del Premio Nacional de Fotografía en 1998 ha responsabilizado a artistas que generan imágenes con IA del análisis de las ganancias y pérdidas que supone su implantación: "Intentamos minimizar efectos tóxicos e incentivar el aspecto emancipador, creativo y liberador de esta nueva tecnología".

Bajo el título 'La fotografía sale del armario', el también artista conceptual, ensayista y docente ha señalado en su ponencia los corsés erróneos que se otorgaron a la fotografía desde su nacimiento en el siglo XIX: "Verdaderamente, la fotografía es una imagen que nos permite pensar visualmente el mundo más allá de lo objetivo, de ser testimonio del mundo, de ser notario de la historia, etiquetas con las que hemos venido utilizando la fotografía".

Esa salida del armario es la que, en palabras de Fontcuberta, permite revelar la fotografía como medio creativo "con un potencial extraordinario sin ataduras", ha informado la UCLM en nota de prensa.

El rector de la universidad regional, Julián Garde, ha agradecido a Fontcuberta que comparta su sabiduría con la UCLM. Además, ha destacado el contexto en el que se idea este programa, "muy complejo para la comunidad universitaria, porque ha combinado arte, tecnología e inteligencia artificial. De hecho, la creatividad surge de este cruce de caminos".

El congreso ha reflexionado sobre el papel de la inteligencia artificial como catalizador creativo en el arte. En este contexto, el estudiantado de Bellas Artes ha presentado obras realizadas con IA en las aulas. La directora de Synthposium y docente encargada de este proyecto, Sylvia Molina, ha destacado su relevancia: "Recuestionamos lo que vale y lo que no vale en el trabajo con la IA, que considero una herramienta fundamental en la docencia, sabiéndola entender y manejar."

La jornada ha incluido una mesa redonda sobre inteligencia artificial, arte y docencia con los investigadores Lino García Morales, Pilar Montero y David Pérez. El concierto performativo del artista sonoro Ricardo Atienza ha puesto el broche final a Synthposium 2025. Synthposium Synthposium surge del legado del Gabinete de Música Electroacústica (GME) de Cuenca.

El grupo Fuzzy Gab.4 recuperó en 2016 sus archivos sonoros y desde entonces ha tratado de restaurar y digitalizar estas composiciones artísticas. Synthposium aborda la teoría y la práctica sobre el arte y la tecnología en la creación contemporánea a través de la cofinanciación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.