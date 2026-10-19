Las Jornadas Mendocinas volverán a recorrer espacios monumentales de Guadalajara el 24 y 25 de octubre

Cartel de las jornadas. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Mendocinas regresan los días 24 y 25 de octubre a las calles de Guadalajara. El recorrido partirá de la plaza de Santa María y continuará por la Capilla de Luis de Lucena, el Convento de la Piedad, el Palacio de Antonio de Mendoza y el Palacio del Infantado. Tanto el sábado 24 como el domingo 25 habrá dos pases, a las 11.30 y a las 12.30 horas.

Las representaciones en la Cripta del Fuerte de San Francisco se desarrollarán de forma ininterrumpida entre las 12.00 y las 14.30 horas, en grupos de 25 personas, con acceso por puerta principal de la Iglesia del Fuerte de San Francisco.

Según informa el Consistorio, las Jornadas Mendocinas no requieren inscripción previa y ofrecen una oportunidad para recorrer Guadalajara, descubrir su legado monumental y revivir, a través del teatro, las historias que forman parte de la identidad de la ciudad.

Este recorrido teatralizado por el patrimonio vinculado a la familia Mendoza, que organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Gentes de Guadalajara, será la antesala de la XXXVI edición del Tenorio Mendocino, cuya representación tendrá lugar la semana siguiente.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha destacado la trayectoria de estas jornadas, "una cita que cada año suma nuevos visitantes y que nace del compromiso, la vocación teatral y el cariño de los vecinos por la historia de su ciudad".

"Su implicación ha permitido enriquecer la programación en torno al Tenorio Mendocino, una Fiesta de Interés Turístico Regional profundamente arraigada en Guadalajara", ha destacado Morejón, que ha subrayado también el valor y orgullo de la colaboración con la Asociación Gentes de Guadalajara, "cuyo trabajo permite acercar a vecinos y visitantes el legado de la familia Mendoza a través del teatro".

"Espacios como el Palacio del Infantado, el Convento de la Piedad o la Cripta del Fuerte de San Francisco se convierten en escenarios donde la interpretación da vida a nuestra historia y ofrece una forma singular de descubrir el patrimonio de Guadalajara", ha añadido.