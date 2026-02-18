El 'Juego de las Caras' de Calzada de Calatrava, nuevo BIC de Castilla-La Mancha en categoría de Bien Inmaterial

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido esta semana como Bien de Interés Cultural en categoría de Bien Inmaterial al juego de las Caras en Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha explicado que se trata de una festividad que, cada Viernes Santo, reúne a generaciones enteras en un rito popular "que transforma la Plaza de España en un lugar de encuentro, de identidad compartida y memoria viva".

El Juego de las Caras comienza tras la Procesión del Encuentro. En la plaza, vecinos y vecinas dibujan círculos en el suelo y, después, forman corros en los que arranca la partida, ha relatado la portavoz. Dentro del círculo, el jugador (conocido como "punto") deposita la cantidad de dinero que desea apostar y la "banca" la iguala. El subastador lanza al aire dos monedas antiguas, llamadas "las piezas", habitualmente de diez céntimos acuñadas en tiempos de Alfonso XII. Si las dos caen en cruz, gana el jugador; si las dos caen en cara, gana la banca; y si aparece una cara y una cruz, la tirada se repite.

Padilla ha puntualizado que este gesto tiene cierta carga "simbólica", puesto que rememora el momento en que los soldados romanos se jugaron a los dados las vestiduras de Jesús al pie de la cruz.

Aunque existen manifestaciones similares en otros pueblos con origen en la reconquista realizada por la Orden de Calatrava, es en Calzada de Calatrava donde esta tradición tiene mayor arraigo. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1993 y forma parte de la declaración de Interés Turístico Nacional de la Ruta de la Pasión Calatrava. Esta manifestación cuenta, además, con la curiosidad de que, es la única fiesta profana que se celebra en Castilla-La Mancha durante la Cuaresma, ha señalado la consejera.