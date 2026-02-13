La Junta abre del 2 al 27 de marzo el plazo de solicitud para acceder a sus escuelas infantiles

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Corral de Calatrava (Ciudad Real), la Escuela Infantil La Pepa. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Innovación Educativa y Centros, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado el procedimiento para la admisión del alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2026/2027.

Según la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en su edición de este viernes y recogida por Europa Press, el plazo de solicitud estará abierto entre los días 2 y 27 de marzo.

Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma 'Educamos CLM'.

Podrán presentarse las personas legalmente responsables de las niñas y niños nacidos antes del 1 de septiembre de 2026 que sean residentes en Castilla-La Mancha, así como los que a 31 de diciembre del mismo año no hayan cumplido los tres años de edad.

Cada solicitante presentará una única solicitud por cada niño o niña en la que se relacionarán, por orden de preferencia, los centros de su elección (hasta cuatro centros). No se podrá obtener plaza en centros que no se hayan solicitado.

Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno, se considerará válida la última presentada dentro del plazo.

Previamente, cada centro publicará las vacantes existentes el día 27 de febrero, especificando el número máximo que se destinará a la atención de niños de 0-1 año en las unidades de cunas, de 1-2 años y de 2-3 años, así como las relativas al alumnado que puedan precisar ajustes educativos asociados a discapacidad o trastorno grave de conducta en la comunicación y el lenguaje.

Estas últimas se adaptarán, en cualquier caso, a la reserva de plazas establecida para este alumnado por las Delegaciones Provinciales, que no podrán ser inferior al 5% del total de plazas del centro. La dirección del centro, en coordinación con la Delegación Provincial, establecerá el porcentaje de plazas que atenderá este alumnado.

El porcentaje de plazas reservadas para ser ocupadas por urgencia social para el curso 2026/2027 será un mínimo del 6% del total de plazas de cada escuela infantil, pudiendo verse reducido dicho porcentaje justificadamente, previa autorización de la Delegación Provincial correspondiente.

Quienes deseen que sus hijos continúen en el centro durante el curso siguiente tendrán que presentar su instancia dentro del plazo comprendido entre los días 16 y 25 de febrero, ambos incluidos.

El listado de admisiones se publicará el 27 de mayo, con un plazo de reclamaciones hasta el 3 de junio. Seguidamente, el 11 de junio será publicada la relación definitiva de alumnado admitido o en espera.