C-LM inicia la modernización de su Plan de lucha contra el uso ilegal de venenos en el mundo rural

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ha abierto un periodo de participación pública para revisar su Plan regional de lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natural, a fin de modernizarlo.

Así consta en la resolución que publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press en la que se recuerda que dicho documento data de agosto del 2005 y que después de 15 años, la modificación de la normativa en materia de conservación de especies y relativa a la actividad cinegética, la evolución sufrida en la utilización del veneno y la propia organización de la administración en sus recursos tanto personales como de infraestructuras, aconsejan actualizarlo y modernizarlo, a fin de adecuar las medidas y acciones a la nueva realidad estableciendo mecanismos que permitan mejorar la coordinación entre los propios recursos de la administración y de cooperación con otras administraciones con responsabilidad en la materia.

De ahí que, y en base a la a Ley de Participación de Castilla-La Mancha de 2019, el departamento que dirige Félix Romero haya abierto un periodo de información pública, en base al que los comentarios, propuestas, sugerencias y aportaciones que se presenten durante el procedimiento de participación pública serán remitidas a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (c/ Cardenal Siliceo,2 s/n; 45071 Toledo).

También podrán enviarse a las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible sitos en: Albacete (c/ Tesifonte Gallego 1; 02071 Albacete), Ciudad Real (c/ Alarcos 21; Ciudad Real 13071), Cuenca (c/ Colón 2; 16071 Cuenca), Guadalajara (Avenida del Ejército 10; 19071 Guadalajara), Toledo (c/ Quintanar de la Orden s/n, Toledo 45071), al correo electrónico dgmnb@jccm.es o bien utilizar cualquiera de los procedimientos recogidos en la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas del 2015.