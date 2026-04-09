Junta abre a participación pública el bloque sobre espacios públicos y transporte del la Ley de Accesibilidad Universal

Segundo bloque participacion ley accesibilidad. - JCCM

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Regional, José Luis Escudero, ha anunciado que a partir de este viernes, 10 de abril, se abrirá a la participación el segundo bloque de propuestas para la nueva Ley de Accesibilidad Universal.

Un bloque que incorpora normativa para ámbitos como la urbanización de espacios públicos, edificios e infraestructuras, espacios naturales y transporte. Así lo ha señalado en la presentación del nuevo servicio 'Sin barreras Autismo CLM' de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar en la Casa de la Discapacidad de la ONCE en Toledo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Igualmente, Escudero ha puesto de relevancia la importancia de la accesibilidad cognitiva como eje transversal en la elaboración de la nueva ley. En este mismo acto, se otorgó al Gobierno de Castilla-La Mancha una de las 12 llaves de la inclusión que concede la Federación de Autismo, en este caso la de la accesibilidad, por el trabajo que se está desarrollando conjuntamente con asociaciones y ciudadanía en el camino para confeccionar una ley integradora y sensible a las necesidades de todos los colectivos.

"Es una obligación del Gobierno regional elaborar una ley que beneficie a toda la sociedad, que se salga de la etiqueta de discapacidad y vaya más allá, para mejorar la vida cotidiana de la gente de nuestra región", ha señalado. "En este camino, la accesibilidad cognitiva es fundamental, porque es el paso que completa la accesibilidad universal y por eso la estamos teniendo en cuenta de manera transversal, en todos los ámbitos de la vida cotidiana: en la educación, la cultura, los espacios de ocio, los espacios naturales, las nuevas tecnologías o un lenguaje institucional de lectura fácil, entre otros", ha destacado Escudero.

El comisionado ha incidido también en que, si no se tiene en cuenta la accesibilidad cognitiva, "no tendremos espacios verdaderamente accesibles para todas las personas, con la misma igualdad de oportunidades".

Por último, ha agradecido a todo el tejido asociativo la colaboración constante con el Gobierno Regional, en especial para la elaboración de la nueva Ley de Accesibilidad Universal, "porque podemos conocer de primera mano vuestras necesidades, tenerlas en cuenta y buscar soluciones a través de esta nueva ley".

Junto a José Luis Escudero, han estado presentes en este acto la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez, que recibió también una de las llaves de la inclusión.