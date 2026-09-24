Junta baraja los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027 para la apertura del futuro Museo de Bellas Artes de Cuenca

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la reunión que ha mantenido con los directores y directoras de los centros educativos de la provincia de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha informado de que está "muy avanzada" la definición museográfica del futuro Museo de las Bellas Artes de Cuenca y ha anunciado que ya se están barajando fechas para su próxima apertura, entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

A preguntas de los medios de comunicación, Pastor ha comentado que este centro expositivo que se abrirá en la iglesia de la Santa Cruz, donde se ubicaba, hasta su marcha este año, la Fundación Roberto Polo, "tiene que ser un referente de las bellas artes y poner en valor a los artistas vinculados a nuestra tierra, como Marco Pérez o Pedro Mercedes".

Pastor ha reconocido que "todavía hay pasos que dar", pero ha asegurado que será un proyecto "con ambición de crecimiento en los futuros años".

En otro orden de asuntos, el consejero también ha repasado la situación actual del futuro colegio de Las Pedroñeras, cuya redacción del proyecto está adjudicada "y estamos a expensas del terreno aledaño a ese Centro de Capacitación Agraria que nos tiene que ceder el ayuntamiento.

"Ya no hay excusas, ya no son los 11.000 metros que teníamos inicialmente, sino algo más de 3.500 lo que pedimos", ha apuntado Pastor, que ha lamentado que es la primera vez, tras once años trabajando en la Consejería de Educación, en la que se ha encontrado con un ayuntamiento "que no es capaz de ceder suelo para construir un colegio".

AYUDAS A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

De igual modo, Pastor, ha informado de la resolución de las ayudas a los ayuntamientos que cuentan con bicicletas municipales, que este año tienen como principal novedad que, con estos fondos, también se podrán organizar actividades culturales y de animación a la lectura.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado estas ayudas, dotadas con 1.1000 euros, que según ha recordado Pastor consta de cuatro líneas fundamentales: contratación de personal bibliotecario, adquisición de fondos bibliográficos, equipamiento para bibliotecas y la citada línea de actividades.

"Somos la segunda comunidad autónoma que más bibliotecas tiene por cada 100.000 habitantes y eso se traslada a que esa colaboración está siendo muy viva, especialmente en la provincia de Cuenca", ha subrayado Pastor, que ha alabado la labor de los bibliotecarios "para ayudar a los centros educativos a mejorar sus planes de lectura".

Pastor ha hecho estas declaraciones antes de entrar a una reunión con equipos directivos de los centros de la provincia para repasar las novedades del curso 2026-27.

El consejero ha destacado cuestiones como la bajada de ratios en segundo de educación Primaria, y el reconocimiento al horario lectivo del profesorado.

"Antes de 2011 el profesorado tenía 18 horas lectivas en Educación Secundaria y durante los recortes de la época de Cospedal estas horas se aumentaron a 21. Habíamos pactado con los sindicatos un calendario para devolver al profesorado esas 18 horas lectivas y este año se establecen, lo que ha supuesto la mayor incorporación del profesorado de los últimos años al sistema educativo desde Cospedal".

En total, se han incorporado 876 profesores en un curso "en el que tenemos 2.400 alumnos menos" y que también llegan "para dar una mayor respuesta a la inclusión educativa con más recursos".

En esta línea, el consejero ha añadido que "hemos duplicado los profesionales y tenemos más de 4.000 efectivos para la inclusión educativa".

La creación de la unidad de atención psicológica al profesorado, los avances contra el acoso escolar y los últimos resultados del informe PISA son otros asuntos que se han abordado en el encuentro celebrado en la Delegación de Educación.