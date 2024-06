Junta confía en que los 11 juicios por la okupación de vivienda en la calle Yedra de Toledo acaben en desalojo

TOLEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se están celebrando hasta 11 juicios por la okupación de viviendas en la calle Yedra de Toledo, según ha informado la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, que se ha mostrado confiada en que terminen en "desalojo".

De este modo ha reaccionado Sandoval preguntada, antes de participar en la jornada que la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha celebrado en Toledo, por la petición de un grupo de vecinas de la comunidad de dicha calle que, entre otras cosas, piden a la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) negociar el pago que les reclama, pues considera que "no se ajusta a derecho"".

Para contextualizar, la responsable regional de Vivienda ha recordado que se trata de una promoción de viviendas que durante los meses de pandemia, durante los meses de confinamiento, "con nocturnidad y alevosía, ocuparon mafias", que se metieron en viviendas que estaban vacantes, pendientes de ultimar los procesos de adjudicación.

"Desde entonces hasta ahora han transcurrido más de dos años. Desde que tuvimos constancia de esta situación, interpusimos acciones civiles y penales. Pero la justicia no va lo rápido que a nosotros nos gustaría", se ha quejado.

"Sin ir más lejos, hoy mismo tenemos 11 juicios para proceder al desalojo de algunas de las viviendas que están ocupadas, insisto, desde la pandemia", ha dicho Sandoval, que ha incidido en la necesidad que las administraciones "trabajen conjuntamente" en el caso de las promociones de vivienda.

"No sólo es una cuestión de la Administración autonómica. Es una cuestión de orden público y aquí tenemos que contar con la implicación y con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también con la administración local", ha reclamado la directora general de Vivienda, que ha lamentado que las administraciones, "en muchas ocasiones", no pueden actuar porque no tienen "las herramientas para poder acometer los desalojos".

"Tiene que ser una orden judicial", ha terminado precisando.