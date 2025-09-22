Junta convocará este martes las ayudas para la implantación y desarrollo de los Proyectos Escolares Saludables

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la reunión que ha mantenido con los directores y directoras de los centros educativos de la provincia de Cuenca. - JCCM

CUENCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Castilla-La Mancha va a convocar mañana martes, 23 de septiembre, las ayudas para la implantación y desarrollo de los Proyectos Escolares Saludables (PES) para los centros sostenidos con fondos públicos y, posteriormente, se hará para los centros privados y concertados.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la reunión que ha mantenido con los directores y directoras de los centros educativos de la provincia de Cuenca.

Según informa el Ejecutivo, Pastor ha explicado que esta nueva convocatoria permitirá que un total de 60 centros educativos de la Comunidad Autónoma se sumen a esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar la educación en materia de salud como parte integrante de los Proyectos Educativos de los centros; impulsar la promoción de conductas saludables en toda la comunidad educativa; incrementar en el alumnado las oportunidades de realizar actividades físico deportivas, antes, durante y después de la jornada escolar e impulsar la implicación y participación del profesorado, familias y miembros de la comunidad educativa en materia de promoción de actividades físico-deportivas y hábitos saludables, entre otros.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado que han sido ya un 44 por ciento de los centros educativos de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos los que han formado parte de este proyecto que en la actualidad cuenta con 310 centros, a los que se sumarán los 60 de esta convocatoria.

Desde que se puso en marcha este proyecto, han sido más de 1,5 millones de euros los que se han destinado a su desarrollo y hay que destacar que el plazo de solicitud será de 15 días hábiles contado desde el día siguiente de su publicación.

Los Proyectos Escolares Saludables (PES) impulsados por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha tienen como finalidad integrar la promoción de la salud a través de la práctica de la actividad físico-deportiva y la adquisición de hábitos saludables, convirtiéndose en una herramienta estratégica para mejorar la calidad de vida de los escolares en nuestra región.

Durante la reunión con los directores y directoras de la provincia, Amador Pastor ha abordado las mejoras en las condiciones del profesorado para este curso 2025-2026, la bajada de ratios en Primaria o la gratuidad de plazas en escuelas infantiles en la etapa de 2-3 años, el banco de libros o la gratuidad de la primera matrícula universitaria.