Junta dice que hay opciones de reconversión para la planta de hidrógeno que Cummins tiene en Guadalajara

La Consejera De Economía, Empresas Y Empleo, Patricia Franco; Y El Consejero De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; Han Presidido La Reunión Del Observatorio Regional Del Impacto De Los Aranceles (ORIA). - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha asegurado que la planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde que la multinacional estadounidense Cummins tiene en Guadalajara, que ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE), tiene opciones de reconversión hacia nuevos modelos industriales que tienen que ver por la puesta en la fabricación de baterías.

Así lo ha indicado la consejera, que ha sido preguntada por dicho ERE, que impactaría a la mayoría de la plantilla de su planta del polígono de El Ruiseñor, en Guadalajara, antes de presidir en Toledo la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles.

Tras precisar que los proyectos tecnológicos "siempre tienen un riesgo en la madurez de la demanda de los productos, pues se mueven en terrenos movedizos", Franco ha explicado que fue el pasado 16 de enero cuando la multinacional presentó el ERE por causas económicas y productivas relacionado con la falta de demanda de la fabricación de electrolizadores, "al no cumplir con las expectativas de creación de empleo que exigen este tipo de ayudas que vienen de fondos europeos".

"Nosotros ahora lo que nos toca es, por un lado, es acompañar ese tránsito para que una empresa de capital estadounidense, que ha decidido invertir en nuestra región y que está sufriendo las causas de la no implementación suficiente de las cargas de trabajo con respecto a la tecnología, transite de manera ordenada hacia otros nichos de oportunidad, como el mercado de las baterías, para que mantenga su actividad, su generación de riqueza y su generación de empleo en nuestra comunidad autónoma".

Al margen de intentar retener esta actividad industrial, reconvirtiéndose hacia otros nichos de oportunidad para mantener la inversión y el empleo, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, también se pone a disposición de los trabajadores y, concretamente de UGT, como comité de empresa en el caso de Cummins, "para acompañar a los trabajadores en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y para intentar que el impacto sea el menor posible".

Dicho esto, Franco ha precisado que el periodo de negociaciones finaliza el próximo lunes y, por tanto, su departamento, como autoridad laboral también, está la expectativa de ver qué acuerdan la parte empresarial y la parte social, "intentando que se minimicen al máximo las salidas de las personas que están planificadas en los próximos meses, y que la transición sea lo más rápida y organizada posible para seguir dando un respiro a las muchas personas trabajadoras que hay en esa planta, que se han formado con muchísima ilusión en un proyecto nuevo y que ahora también necesitan nuestro apoyo".

"Estoy convencida que, a pesar de las salidas que lamentablemente tienen que producirse ahora, la empresa, sobre la mesa, tiene puesta la recuperación de personas con las nuevas líneas de actividad, y ese es nuestro objetivo y, por tanto, nuestro acompañamiento".

"Estas cosas pasan lamentablemente y nadie sabe cuando llega una empresa de estas características con tecnología puntera, cómo va a responder y reaccionar el mercado. Pero también les digo que ni el presidente Page ni la consejera, y estoy convencida que tampoco la alcaldesa de Guadalajara ni el presidente del Gobierno de España, como agentes de la creación de riqueza, empleo y del cambio, vamos a renunciar y vamos a cerrar las puertas, porque pueden venir problemas derivados de nuestro acompañamiento a los proyectos de inversión", ha insistido.