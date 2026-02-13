Junta espera una jornada de estabilización en la provincia de Ciudad Real tras la última borrasca

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, en la reunión del Cecop. - JCCM

CIUDAD REAL 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha manifestado que la jornada de este viernes será de estabilización en la provincia con sólo dos incidencias registradas entre las 0.00 y las 8.00 horas y favorecida por el paso "fugaz" de la borrasca, que ha dejado lluvias importantes durante la madrugada y parte de las primeras horas de la mañana.

Una valoración realizada tras presidir la reunión del Comité de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP) en el puesto de mando avanzado situado en Porzuna y conectar con posterioridad con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) con la participación también del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, para analizar la situación con el repaso a las principales incidencias de las últimas 24 horas y las previsiones para las próximas horas en las principales zonas afectadas por el paso de la borrasca.

En este sentido, Blanca Fernández ha explicado que El Robledo seguirá siendo el punto que requiera más atención y donde están desplegados la mayoría de los recursos, y ya se actúa en el refuerzo y construcción de nuevos diques para reconducir la crecida del agua del Bullaque hacia el exterior y evitar de este modo la anegación de las viviendas en la zona más baja del municipio.

Precisamente, en la provincia están a disposición 70 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) provistos de embarcaciones, electrobombas y equipos de rescate, y cuya labor principal está dedicada en estos momentos a la construcción de diques y barreras protectoras.

Por su parte, Geacam cuenta con cuatro recursos formados por tres retenes, una autobomba y una unidad helitransportada Bifor; Tragsa aporta una máquina mixta, una retroexcavadora y dos camiones centauro, la Policía Nacional tiene 40 efectivos desplegados y con la posibilidad de movilizar otros cien; 75 efectivos de la Guardia Civil y 150 más para activar en una hora si fuera necesario, y a ello hay que sumar la maquinaria y el personal de la Diputación Provincial.

Como elementos a destacar, hay 23 carreteras cortadas al tráfico entre la red provincial y autonómica, principalmente en la comarca de Montes Norte, valle del Bullaque y Montes Sur, y se ha suspendido la actividad lectiva en 10 centros educativos de nueve municipios de la provincia ciudadrealeña, así como 21 rutas escolares, además de los dos rescates de personas realizados ayer en Fuente El Fresno y Malagón sin más consecuencias.

En cuanto a la situación de los embalses, lo más significativo se centra en Torre de Abraham, que ayer experimentó un "buen comportamiento" con la reducción de 22 centímetros en la lámina de agua, y prevé desaguar 210 metros cúbicos por segundo en la situación más desfavorable.

Por último, la Junta recuerda que en el Comité de Análisis y Seguimiento Provincial presidido por la delegada de la Junta de Comunidades ha contado con la asistencia del subdelegado del Gobierno de España, David Broceño; e presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, el gerente del Geacam, Miguel Peña, y representantes de Protección Ciudadana, Emergencias 112, Infocam, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Diputación Provincial, Tragsa, alcaldes de Alcoba de los Montes, El Robledo y El Torno, además de los delegados provinciales de las áreas de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Educación, Cultura y Deportes; y Desarrollo Sostenible.