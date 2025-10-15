Junta financia con más de 210.000 euros al año a las entidades que dan servicio a personas con esclerosis múltiple

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita a la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (Ademgu). - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con las personas afectadas por esclerosis múltiple y sus familias, destinando más de 210.000 euros anuales a las entidades que les prestan servicios de rehabilitación, atención domiciliaria, apoyo psicosocial y promoción de la autonomía personal en toda la región.

Así lo ha destacado este miércoles la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita a la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (Ademgu), en la que ha estado acompañada por la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil, según ha informado la Junta en nota de prensa.

García Torijano ha subrayado que "la esclerosis múltiple es una enfermedad que requiere acompañamiento constante, especialización profesional y apoyo integral, tanto para quienes la padecen como para sus familias. Por eso, el Gobierno regional mantiene una colaboración estable con las entidades que ofrecen estos servicios esenciales en todas las provincias".

El Ejecutivo autonómico ofrece actualmente un espaldarazo de financiación a siete asociaciones especializadas en la atención a personas con esclerosis múltiple a través de cuatro líneas de financiación complementarias: la convocatoria del IRPF (con 13 proyectos activos este año), la de entidades privadas de Discapacidad, la de Voluntariado y la línea sociosanitaria de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, con una inversión global de más de 212.000 euros, orientados a mejorar la autonomía personal, la atención domiciliaria, la fisioterapia, la logopedia y el apoyo psicológico a personas con esclerosis múltiple.

ADEMGU, UN REFERENTE EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Durante la visita, la consejera ha reconocido la labor de Ademgu, una entidad que ofrece servicios de rehabilitación, logopedia, transporte adaptado, atención domiciliaria y apoyo psicosocial a más de 200 personas socias y atiende semanalmente a alrededor de un centenar de usuarios desde su centro del barrio de Escritores. En 2025, la entidad recibe más de 30.000 euros del Gobierno regional a través de distintas líneas.

García Torijano ha avanzado que "en 2026, además, esperamos poder incrementar esa financiación a través de la vía IRPF para seguir fortaleciendo la atención que se da en la provincia de Guadalajara y la inclusión de las personas con esclerosis múltiple en toda este territorio".

La titular de Bienestar Social ha recordado que Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma con notable prevalencia de esclerosis múltiple del país, estimada en 140 casos por cada 100.000 habitantes, y ha resaltado el esfuerzo del Gobierno regional por mejorar la coordinación sociosanitaria.

"Desde Bienestar Social y Sanidad trabajamos de la mano para garantizar una atención integral: desde el diagnóstico y tratamiento médico hasta la rehabilitación y el acompañamiento social", ha afirmado la consejera, quien ha destacado "la importante labor de los profesionales y del movimiento asociativo en la mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple", ha concluido.