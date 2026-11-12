Junta lleva su Plan de Salud a los 500 participantes de las Jornadas de Sensibilización para una Adolescia Saludable

IV Jornadas de Sensibilización para una Adolescencia Saludable 'Estamos locos ¿o qué?' . - JCCM

CIUDAD REAL 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Joaquín Torres, ha participado este jueves en las IV Jornadas de Sensibilización para una Adolescencia Saludable 'Estamos locos ¿o qué?', que acogen a más de 500 personas en el Teatro Auditorio Emilio Gavira de Alcázar de San Juan.

Durante las mismas, Torres ha trasladado que el Gobierno de Castilla-La Mancha situará la prevención y la promoción de la salud entre las prioridades del próximo Plan de Salud, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Torres ha explicado que la Consejería de Sanidad trabaja en un plan para los próximos años que dará especial importancia a actuar antes de que aparezca la enfermedad.

En el caso de la adolescencia, ha destacado que escuchar a los jóvenes y conocer qué situaciones afectan a su autoestima y a su bienestar emocional permite ofrecerles herramientas para afrontar esas dificultades antes de que se agraven.

El director general ha señalado que las jornadas son fruto de un trabajo que se desarrolla desde hace cuatro años y ha destacado que sean los propios adolescentes quienes hayan elegido los temas de esta edición.

Entre ellos figuran la soledad no deseada, el aislamiento social, la frustración, la ansiedad y la presión académica. El programa dedica la mañana al alumnado y la tarde a las familias, los docentes y los profesionales que trabajan con adolescentes.

En la inauguración han participado también el director gerente del Área Integrada de Alcázar de San Juan, Lucas Salcedo, y Gonzalo Redondo, en representación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Al acto han asistido Manuel Rayo, del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, y Pedro Cebrián, del Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real.

TRABAJO DURANTE EL CURSO

Lucas Salcedo ha recordado que la iniciativa nació de la colaboración entre los profesionales de Urgencias y de Salud Mental del Hospital Universitario Mancha Centro, tras observar un aumento de la afluencia de adolescentes y jóvenes a Urgencias por problemas emocionales después de la pandemia.

Cuatro ediciones después, las jornadas se han consolidado en el calendario de la Gerencia y cuentan con la participación de centros educativos de Alcázar de San Juan, Herencia, Villafranca de los Caballeros y Miguel Esteban.

El gerente del Área Integrada de Alcázar de San Juan ha destacado la implicación del alumnado, que ha presentado 21 pósteres y cuatro vídeos al concurso de esta edición.

Los trabajos se elaboran en las tutorías y forman parte de un programa que se prolonga durante el curso con actividades como el escape room 'La mente de Álex', en el que participaron cerca de 600 adolescentes el curso pasado.

Por su parte, Gonzalo Redondo ha agradecido a la Gerencia y a las entidades colaboradoras la continuidad de la iniciativa.

También ha destacado que el programa reserve un espacio a las familias, tanto para ayudarles a reconocer cuándo un adolescente está pasando por una dificultad como para darles herramientas con las que acompañarlo.

Torres ha agradecido el trabajo de la subdirectora de Enfermería de la Gerencia, Ana Belén Tejado, que ha coordinado la iniciativa, y la implicación de los profesionales sanitarios, los centros educativos, los colegios de Médicos y de Enfermería de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Globalcaja, la asociación Luz de La Mancha y la Asociación Castellano-Manchega de Neuropsiquiatría.