Junta C-LM cree que Núñez debe estar "muy desesperado" para buscar similitudes entre Mazón y García-Page

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, opina que el presidente del PP, Paco Núñez, debe estar "muy desesperado" para buscar similitudes entre Carlos Mazón y Emiliano García-Page en la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno esta semana, Padilla ha asegurado que Núñez, desde que llegó a la Presidencia del PP en Castilla-La Mancha, no ha hecho otra cosa que "vincular" cualquier problema, crisis o desgracia que se produce en otro punto de España a la gestión de García-Page. "Eso dice todo de Paco Núñez", ha enfatizado Padilla.

Según la portavoz gubernamental, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos debe estar "muy desesperado" para buscar similitudes entre Mazón y García-Page.

"La ciudadanía de Valencia tiene muy claro lo que hizo Mazón y la de Castilla-La Mancha, incluso la de Valencia, tiene muy claro lo que hizo el presidente Page y dónde estuvo el presidente Page y sigue estando, que es apoyando a los municipios afectados, a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas por aquella desgracia", ha apuntado Padilla.

Por último, la portavoz ha considerado "bastante despreciable" la actitud de Núñez en muchas de sus actuaciones y, especialmente, con la desgracia de la dana.