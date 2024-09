Junta C-LM dice a Patxi López que no le puede dar lecciones a Page, porque él sabe muy bien "qué es ser de izquierdas"

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha contestado al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señalando que no le puede dar lecciones al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque él sabe muy bien "qué es ser de izquierdas".

A preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa, la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha reaccionado de este modo después de que López reclamara a Emiliano García-Page, que evite el "humo" a la hora de hablar sobre financiación autonómica, retándole a explicar por qué sostiene que la financiación singular para Cataluña "no es de izquierdas".

Asimismo, Padilla ha ironizado con que quizá López mencione el humo, refiriéndose al "humo del acuerdo" entre ERC y el PSOE, "porque a día de hoy seguimos sin conocerlo".

"Nosotros cuando opinamos hablamos de ese documento que hizo conocer Esquerra Republicana de Cataluña y que sí consideramos que no recoge una posición de izquierdas", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego.

A su juicio, "no es de izquierdas conceder privilegios" o "dar prioridad a quien tiene más recursos frente a otras comunidades autónomas infrafinanciadas", del mismo modo que, ha señalado, no lo es "acordar el principio de ordinalidad" ni tampoco "fomentar la desigualdad entre los territorios" ni "bajar impuestos a los ricos".

"Por eso no es de izquierdas ese documento que hemos conocido, así que no nos pueden dar lecciones y sabemos muy bien lo que es de izquierdas y lo que no es", ha rematado.