Junta C-LM, dispuesta a poner "pie en pared" si el Gobierno no aprueba las nuevas reglas de explotación

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido que están dispuesto a "poner pie en pared" si el Gobierno central no aprueba un cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en la reunión que mantiene este lunes la Comisión de Explotación. "Tenemos que tener unas reglas que prevengan, en lugar de dirigir el agua a Murcia y Valencia si no hace falta, sino que se mantenga en los embalses de cabecera".

Así lo ha manifestado este lunes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa en la que ha presentado una campaña de recogida de residuos en el ámbito de la hostelería.

"Hay que poner pie en pared, si no aprobamos la modificación de las reglas, el Gobierno de España estará incumpliendo el Real Decreto Ley del año 2023 que establece la necesidad de estas reglas", ha aseverado.

Se ha mostrado expectante ante los informes que se presentan en esta reunión, de los que no dispone el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha advertido que alegarán lo necesario si no están de acuerdo con la situación que se plantee en la Comisión de Explotación. "No podemos ser optimistas en lo que no conocemos", ha afirmado Gómez.

En este punto, la titular del ramo ha defendido que del mismo modo que en la cuenca del Tajo ha sido un año hidrológico bueno, "también lo ha sido para Murcia". "No entendemos que se trasvase este agua si ni siquiera les cabe", se ha quejado.

Según el informe de situación, lo único favorable es que los embalses de cabecera cuentan con 1.500 hm3, una "muy buena noticia", pues se trata de un año hidrológico húmedo, lo que permite incentivar el desarrollo socioeconómico de la zona y poder contar con caudales ecológicos de un río Tajo "vivo".

Es probable que haya que trasvasar la 180 hectómetros cúbicos, que se unen a los 55 pendientes anteriores comisiones de explotación, ha afirmado la consejera, que ha invitado a asomarse "al canal del trasvase, por donde pasan 65 hm3 por segundo". "Va a tope", ha afirmado Gómez.

Por otro lado, ha ironizado la consejera, "pueden asomarse al Tajo en Toledo, con un color turquesa, con esa magnífica playa por las últimas lluvias". "Nadie se puede bañar en el agua contaminada del río Tajo. La situación actual es francamente mala", ha advertido.

En cuanto a la petición del PP de celebración de la Mesa Regional del Agua, Mercedes Gómez ha respondido que esta reunión se celebrará cuando el Gobierno regional tenga los documentos necesarios disponibles.