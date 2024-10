Junta pide a independentistas que argumenten en lugar de insultar a Page: "Ni nos vamos a callar ni nos la van a colar"

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido a los independentistas que "argumenten en lugar de insultar" al presidente socialista, Emiliano García-Page, ya que así "les iría un poco mejor". "Llevan muchos años engañando y tratando de manipular a los catalanes y con nosotros no va a valer". "Ni nos vamos a callar ni nos la van a colar", ha sentenciado.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, Padilla ha lamentado que García-Page esté recibiendo insultos "por hacer afirmaciones que nadie le ha argumentado que no tenga razón". "Nadie le ha argumentado que, si esto lo hubiera planteado Madrid, esta financiación singular y egoísta que ha presentado ERC hubiera salido todo el mundo en tropa a criticarlo".

"Nadie le ha desmentido sobre que la financiación singular que plantea Esquerra Republicana de Catalunya es egoísta porque quieren quedarse con unos recursos que, sí, insistimos, no son solo suyos en detrimento de la igualdad de derechos y acceso a los servicios públicos del resto de ciudadanos de este país y, por supuesto, de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, estamos más que legitimados para alzar la voz", ha reivindicado la portavoz castellanomanchega.

A su juicio, "quien no tiene argumentos responde con insultos" y, además, "lo hacen manipulando y tergiversando, no diciendo toda la verdad". De este modo, ha explicado que Page, en su comparecencia, cuando defendió que la riqueza nacional es de todos los españoles, porque además así lo dice la Constitución, comenzó diciendo que la riqueza de Castilla-La Mancha no es solo de Castilla-La Mancha.

"Ni la de Cataluña, de los catalanes, ni hay 17 riquezas en este país. Puso por delante Castilla-La Mancha y lo hace en una defensa, insisto, que recoge la propia Constitución española, que dice que la riqueza es nacional. Por lo tanto, los independentistas que argumenten en lugar de insultar, creo que les iría un poco mejor".

Por suerte, ha dicho, ahora en Cataluña hay un presidente que aunque "no compartamos determinadas cosas con él", pero que "no va a tratar de engañar y manipular a los catalanes como han hecho los partidos independentistas hasta ahora", ha afirmado Padilla.

También ha tenido palabras hacia el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien, según Padilla, ha hecho "una afirmación sobre que si pedir el oro o no que es de colonialistas". "A mí y a cualquier persona de izquierdas eso de primero yo y de quien tiene más, no quiere contribuir con el resto de ciudadanos para que tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, me suena más a egoísmo y a ideología de derechas, por mucho que se llamen ERC". "Podrán decir lo que quieran, pero lo que están defendiendo es todo lo contrario a lo que dicen que son".

Así, ha defendido que lo que va a seguir haciendo el Gobierno de Page es defender los intereses de Castilla-La Mancha y, en este caso además, defender la igualdad entre todos los españoles. "No queremos más que nadie, pero tampoco menos".

PIDE AL PP CLM NO ESTAR CALLADO ANTE LOS INSULTOS

Ha aprovechado afear al PP por tener una actitud "decepcionante" en Castilla-La Mancha, ya que, según ha denunciado, ante los "ataques" de los partidos independentistas a García-Page Page y a Castilla-La Mancha "están callados". "Ni siquiera les pido que hablen bien del presidente, pero al menos que critiquen los insultos y que pidan respeto a quien está insultando a Castilla-La Mancha y al presidente de Castilla-La Mancha".

"Ya que se dan muchas veces golpes de pecho, que se lo den ahora defendiendo a su región y defendiendo al que también es su presidente", al que están "atacando" por defender los intereses de Castilla-La Mancha y por defender la igualdad de los servicios públicos y los derechos para los ciudadanos de Castilla-La Mancha.