Junta pide no relacionar lo ocurrido en Carrión con la falta o no de personal en residencias: "Los accidentes suceden"

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha pedido no relacionar lo ocurrido en la residencia de Carrión de Calatrava --donde una residente perdió la vida por un incendio-- con la falta o no de personal en las residencias privadas ya que, según ha defendido, "los accidentes suceden".

García Torijano, que ha querido poner en valor a los profesionales que trabajan en las residencias de Castilla-La Mancha, ha respondido de esta manera al sindicato CCOO, que este miércoles pedía a su departamento que actualice sus ratios de personal en las residencias privadas, especialmente durante las noches y fines de semana, para evitar situaciones como la ocurrida en Carrión de Calatrava.

En el acto de entrega de vehículos destinados al uso de personal dependiente de su Consejería, la responsable de las políticas de Bienestar Social ha insistido en que lo que pasó en la residencia de Carrión "fue un accidente" y, evidentemente, "no se pueden relacionar unas cosas con otras porque los accidentes suceden". Y además, ha apuntado, "se sabe cómo fue". La semana pasada la consejera desvelaba que un cigarro podría estar detrás del incendio.

"Nosotros tenemos nuestro acuerdo de acreditación adaptado también a la normativa estatal en donde se van como todos saben modificando las ratios y nosotros cumplimos con lo que así nos marca", ha incidido la consejera, quien ha defendido que las residencias "cumplen" con esas normativas en ratios, algo que no quita, ha comentado García Torijano, que puedan surgir accidentes.

Dicho esto, ha querido hacer hincapié en que en el incendio de Carrión se "reaccionó de muy buena manera" y "se pudo poner a salvo a todos los residentes", y por tanto "las trabajadoras en ese momento actuaron como tenían que actuar", de forma "muy profesional".