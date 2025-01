Junta reclama una segunda estación de AVE en Toledo, rechaza un apeadero en el polígono y pide "no jugar a chica"

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reclamar una segunda estación de AVE en Toledo, ha rechazado la idea de construir un apeadero en el barrio de Santa María de Benquerencia y ha pedido al Ministerio de Transportes "no jugar a chica", --en referencia al juego del mus-- e invertir el dinero necesario en construir una estación en el barrio del polígono y no un apeadero ya que otras veces "las cuestiones monetarias" no han sido un obstáculo.

Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, preguntada por la primera reunión técnica sobre el proyecto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura a su paso por Toledo que se celebrará en el día de hoy de forma telemática a tres bandas entre el Ministerio, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento.

Padilla no cree que, una vez que el Ministerio ha reconocido que tiene que haber una parada en el polígono, "juegue a chica" por una cuestión de dinero, porque "otras veces" para el Gobierno de España no han sido "un obstáculo" para él "las cuestiones monetarias".

"Cuando hay que poner dinero se pone; así que nosotros creemos que lo mejor para la ciudad de Toledo es una segunda estación. No un apeadero", ha abundado la portavoz del Gobierno regional.

No obstante, Padilla se ha mostrado satisfecha de que "nuevamente" se haya contado con el Gobierno de Castilla-La Mancha para las reuniones que haya que mantener y que "de alguna manera reconozcan que una segunda parada en el polígono es necesaria y positiva para la ciudad".

Asimismo, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha celebrado que esta vez sí hayan hecho la convocatoria "de manera correcta" y se haya tenido en cuenta a la Administración regional para dialogar o tomar decisiones sobre una infraestructura del estado que transcurre por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que llegará a una ciudad, como es Toledo, que es patrimonio mundial de la humanidad.

Y por lo tanto, ha dicho, es importante cómo se resuelva finalmente este tema porque "no estamos hablando de una ciudad cualquiera". Según ha destacado, "en ningún caso" habría que tomar "una decisión precipitada" sea la ciudad que sea, pero "estamos hablando de una ciudad patrimonio de la humanidad", ha avisado.

Y, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, una de las opciones que está barajando el ministerio --"parece ser que es su preferida"-- sí que podría afectar a esa ciudad patrimonio de la humanidad como es Toledo.

"Curiosamente el ministerio parece que reconoce la necesidad de que haya una parada en el polígono. Hablan de un apeadero. Por lo tanto parece que estamos más cerca ya de llegar a un acuerdo", ha apuntado Padilla, quien asegura que "parece" que ahora en "lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en el tamaño".

ESTACIÓN DE GRANDES DIMENSIONES

Según ha comentado, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue defendiendo mantener la actual estación en Santa Bárbara y construir una segunda estación en el barrio del Polígono. "El ministerio habla de apeadero. Nosotros hablamos de una estación con mayores dimensiones. No queremos que se quede pequeña".

De otro lado, Padilla ha explicado que el Gobierno regional cree que el impacto de la opción central que plantea el ministerio pasando "literalmente" por delante del casco histórico tiene "un impacto muchísimo mayor a todos los niveles" que el que pueda haber de una estación que dentro de la ciudad puede alejar el recorrido de las vías del tren.

"Nosotros defendemos el mantenimiento de la estación actual. El hecho de plantear que se pueda cerrar a futuro esto es política ficción. Nosotros lo que queremos son dos estaciones", ha finalizado.