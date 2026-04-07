El Jurado Arbitral de Ciudad Real logró en 2025 casi un 40% de acuerdos y gana peso en los conflictos laborales

El Jurado Arbitral Laboral de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Arbitral Laboral de Ciudad Real consolidó en 2025 su papel como herramienta esencial para la resolución de conflictos laborales, alcanzando casi un 40% de acuerdos a través de la mediación.

Así lo ha destacado este martes el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Díaz Brazales, durante la presentación del balance anual del órgano, en el que ha detallado que se tramitaron 60 expedientes, con solución amistosa en 22 de ellos.

La mayoría de los casos, 55, fueron de carácter colectivo frente a cinco individuales, con un impacto total sobre 53.709 trabajadores y 5.575 empresas. Por sectores, el metal fue el más afectado, con 12 conflictos que implicaron a 30.694 empleados y 4.510 empresas.

Además, se registraron siete huelgas, una de ellas resuelta con acuerdo. El Jurado también intervino en procesos de negociación colectiva en ámbitos como ayuda a domicilio, comercio, construcción, madera, panadería o transporte de viajeros.

Díaz Brazales ha subrayado que el Jurado Arbitral ofrece una vía accesible tanto para conflictos colectivos como individuales, y ha destacado el trabajo del equipo que lo integra, encabezado por su delegada, Manuela Pérez, así como la colaboración constante de sindicatos y organizaciones empresariales en el marco del diálogo social que caracteriza al Ejecutivo de Emiliano García-Page.

RESPALDO UNÁNIME DE SINDICATOS Y EMPRESARIOS

En la presentación del balance también han estado presentes la secretaria provincial de UGT, Alfonsi Álvarez; la secretaria general de CCOO en la provincia, Esther Serrano; y el representante de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), David Plaza.

Desde UGT, su secretaria provincial ha valorado de forma muy positiva el sistema de mediación, al considerar que permite resolver conflictos laborales de forma "rápida, eficaz y poco costosa", apostando por el diálogo como base de las relaciones laborales.

En la misma línea, el representante de Fecir ha señalado que el consenso entre los agentes sociales demuestra la utilidad del sistema, destacando que estos procesos benefician tanto a empresas como a trabajadores al agilizar la resolución de conflictos.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en la provincia ha definido el Jurado Arbitral como una herramienta clave que, tras 30 años de trayectoria, ha demostrado su eficacia para evitar procesos judiciales largos e innecesarios. Además, ha destacado que el porcentaje de acuerdos, situado entre el 40% y el 50%, refleja la confianza de las partes en este sistema.

En conjunto, administraciones, sindicatos y empresarios han coincidido en que la mediación laboral se ha consolidado como una pieza esencial del sistema laboral, capaz de generar acuerdos equilibrados, proteger el empleo y reforzar unas relaciones laborales más estables.