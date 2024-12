Ley trans y del aborto regionales al estilo Montero, entre las medidas de Gascón (Podemos) al frente de Tranformar CLM

Lamentan no haber tenido respuesta de 'Juntas x Castilla-La Mancha' para construir una candidatura de unidad y seguirán intentándolo

TOLEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos Castilla-La Mancha José Luis García Gascón ha oficializado su liderazgo al frente de 'Transformar Castilla-La Mancha', una de las dos candidaturas dentro de IV Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos, defendiendo que quieren seguir levantando el partido con el reto de "ganar" y ser "fundamentales" en las próximas elecciones autonómicas.

Entre las medidas estrella de esta candidatura ha mencionado "una ley trans regional y otra del aborto" igual que las promovidas por Irene Montero, que sea "amplíe la moratoria de macrogranjas" en la región para que sea una "verdadera moratoria", una ley de cambio climático o el fin de la financiación de la tauromaquia.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que quieren que se incluya a los perros de caza en la Ley regional de Bienestar Animal, la creación de un parque público de viviendas de alquiler social; el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática con la exhumación de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo o que se rompan relaciones con el Estado genocida de Israel y se apoye de manera decidida a los pueblos palestino y saharaui.

Además de esta candidatura liderada por Gascón, se presenta la encabezada por la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo Asunción Mateos, 'Juntas x Castilla-La Mancha', a la que el actual coordinador de Podemos en la región ha realizado ofrecimiento para poder establecer una candidatura de unidad. "No hemos recibido respuesta, lo lamentamos mucho pero seguimos tendiendo la mano".

La campaña se extenderá del 8 al 13 de diciembre, y será el sábado 14 de diciembre cuando se publiquen los resultados y se conozca el nombre de la candidatura ganadora en el proceso.

Unas 1.500 personas participaron en las anteriores primarias, cifra que Gascón espera que se mantenga. Su candidatura se impuso a Helena Galán en el año 2020 con un 55 por ciento y en 2022 lo hizo con un 66 por ciento contra José Luis Resuela, según ha recordado.

Con tres documentos como base --político, de femininismos y LGTBIQA+ y organizativo--, 'Tranformar Castilla-La Mancha' quiere reflotar y liderar la izquierda tras la brecha abierta con Sumar, a la que considera un "enemigo que nos ha atacado", y que tras la dimisión de Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, considera que no tiene futuro. "Ha sido un experimento impulsado por el PSOE para intentar domesticar a la izquierda".

Preguntado por qué representación se ponen como techo para poder llegar a las Cortes de Castilla-La Mancha, Gascón ha insistido en que quieren ser decisivos para poder estar en las instituciones y plantea, que si llegara el caso de decantar un gobierno de coalición de izquierdas en la región junto al PSOE, rechazarían a Emiliano García-Page como candidato socialista, porque sigue "insistiendo en gobernar para la derecha".

No obstante, prefieren no mencionar ideas de candidatos dentro de las filas del PSOE castellanomanchego porque es un ámbito que no les compete.

REFORMA DEL ESTATUTO

Respecto a la interrupción de la reforma del Estatuto de Autonomía, ha acusado al PSOE de ser "rehén del PP de manera voluntaria", invitándole a seguir adelante con esta reforma ya que tienen "una mayoría absoluta suficiente para sacarla".

Por ello ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha que de "una vez desencalle esta situación", avanzado que si la reforma llega al Congreso de los Diputados, desde Podemos presentarán enmiendas a la reforma estatutaria.

JUVENTUD Y EXPERIENCIA

El cuerpo de lista de la candidatura de Podemos Transformar Castilla-La Mancha al Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías Democráticas combina personas que vienen desarrollando responsabilidades en la ejecutiva regional del partido, con caras nuevas principalmente "concejalas, candidatas de las municipales y portavoces del Área Joven". Según José Luis García Gascón, "un equipo que ha demostrado su lealtad a Podemos, su valentía en los momentos clave, trabajo y compromiso y que tiene experiencia para lograr el reto".

Los tres primeros lugares de la lista son ocupados por Teresa Navarro, actual coordinadora adjunta y secretaria de Organización; Irene Arcalá, actual Secretaria de Feminismos y Políticas de Igualdad y candidata en las pasadas elecciones locales en el Ayuntamiento de Toledo; y Carmen Fajardo, consejera ciudadana estatal y exconcejala en el Ayuntamiento de Albacete.

De la provincia de Guadalajara se incorpora la actual portavoz del Área Joven Martina García, de Ciudad Real la candidatura cuenta con Diego Ruiz, actual secretario de Agricultura; mientras que cierran la lista la portavoz de Podemos en el ayuntamiento de la capital conquense, María Ángeles García y la militante histórica del Círculo de Podemos Albacete, Llanos Rabadán.

Por su parte, la cabeza de lista para la Comisión de Garantías Democráticas es Maite Pérez, actual concejala en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca).

Además, destacan "el carácter renovado del equipo con miembros del Área Joven del partido que dan un paso adelante como Marcos Isabel, Víctor García-Escribano y Samuel Gamero además de la propia Martina García", y su pluralidad, contando con personas que en otros procesos internos formaron parte de otras candidaturas como Clori Tejada, independiente de Puertollano o Encarni García, antigua candidata con David Llorente.