Las leyendas terroríficas de la Unión Soviética inspiran a la banda manchega The Gagarins, que estrena disco el día 23

Archivo - The Gagarins. Foto de archivo. - THE GAGARIN - Archivo

TOLEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda manchega The Gagarins ha anunciado nuevo disco para el próximo 23 de abril. 'Contra los fantasmas del capitalismo' es el título que ha elegido este grupo para su nueva misión, la cuarta de estudio.

Y lo hacen en el año en que cumplen 10 orbitando el circuito de salas y festivales. Para ello han elegido diez temas en los que, a través de una hilvanada historia, exploran nuevos sonidos, como el de la guitarra barítona del camarada Mijaíl (Miguel Bastante), que transporta a una especie de aventura con final explosivo.

Con los tonos afilados de la guitarra del camarada Vladimir (Jaime Jimeno), siempre más cercano al rock and roll que al más puro surf clásico --lo que ellos mismos llaman el auténtico surf soviético--, en perfecta sincronía con el sonido limpio del camarada Mijaíl, las melodías de trompeta de la camarada Valentina (María José Avilés) y una contundente base apoyada en el bajo del camarada Ulianov (Alberto Hernández) y la batería del camarada Dimitri (Rubén Campo), el público va a encontrar el que probablemente sea su trabajo más completo.

Según explica la banda, el disco ha sido concebido en su local de ensayo, su particular estación espacial, a partir del desarrollo de ideas y patrones que han enriquecido con la aportación de cada uno de sus miembros.

En la producción, una vez más ha estado Jaime Jimeno, que se ha encargado también de grabación y mezcla en su base de Cosmos Records. El mastering es cosa de Miguel Ángel Ruiz, desde Popsonic Recordings.

Otro aspecto destacado, signo de identidad de la banda, son los cuidados y espectaculares gráficos de Bruno Redondo. Han trabajado juntos en cada álbum y las ideas siguen tan frescas como al principio.

The Gagarins trae una obra inspirada en leyendas y mitos terroríficos de la Unión Soviética. Desde el Volga Negro hasta el mismísimo Sasquacht, pasando por una excursión al Paso Dyatlov o los textos de Kafka, en un guiño potente y extremadamente divertido.

La edición contará con un limitado número de CD y LP, y estará disponible en todas las plataformas digitales.