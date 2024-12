Lizán avanza que las ayudas para arreglar infraestructuras afectadas por la DANA en CLM empezarán a llegar en pocos días

TOLEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha avanzado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page va a poner en marcha en el corto plazo, "en próximos días o semanas", las ayudas para el arreglo de infraestructuras a causa de la DANA, en Un contexto en el que la afección en cuanto a pérdidas agrícolas se estima por encima de los 40 millones de euros.

En una entrevista en el Programa 'A pie de Campo' de Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, Martínez Lizán ha señalado que para 2025 se ha aumentando el esfuerzo presupuestario de cara a la contratación de seguros agrarios hasta alcanzar la cota de los 10,5 millones de euros. "Y si hace falta algo más, buscaremos los fondos necesarios", ha expresado.

A este extremo, ha sumado el hecho de que su departamento abrirá una línea de ayudas para un total de 65 municipios que durante el año que termina han arrastrado problemas derivados de la sequía del año precedente.

Ante este compromiso, ha dicho que en todo caso no llegará a cubrir pérdidas pero "servirá de apoyo para seguir adelante". "Es difícil poder satisfacer o atender la demanda de pérdidas, pero habrá más medidas como priorizar a los agricultores con viñedo para que puedan arrancar sin devolver dinero o acogerse a nuevas restructuraciones por estar en municipios afectados".

"SIN EXPLICACIÓN" POR EL PRECIO DEL ACEITE

Martínez Lizán también ha hecho referencia, en otro orden de cosas, al hecho de que los precios del aceite de oliva hayan caído al salir del olivar pero, por contra, se mantenga en los supermercados. "Tiene poca explicación", asegura, que la caída del 45% en apenas dos meses no se vea reflejada en los lineales, ante lo que ha pedido "seriedad".

"No nos gustan estos vaivenes. Y si cuentas con que no hay reserva de aceite y ante una exportación de 930.000 toneladas consumiendo 350.000 en España... va a faltar aceite otra vez", ha dicho antes de lamentar "maniobras que no gustan". "Intentaremos mediar y hacer ver que hay que dar más seguridad y viabilidad a nuestras explotaciones".

Con todo, confía en que el precio "se vaya regularizando" y encuentre "un suelo lógico" basado en la ley de la oferta y la demanda, algo aparejado a que el producto está siendo de calidad pero los rendimientos van a ser "más bajos".

Así las cosas, el titular de la cartera de Ganadería en la región ha verbalizado además su compromiso con el sector frente al mercado de la leche. Tras recordar que el año pasado faltaba materia prima debido a las enfermedades que afectaron a la cabaña ganadera, ha apuntado que "este año parece que sobra".

Algo que puede deberse a que "el año ha sido bueno" en todo el territorio por el mayor nivel de pasto y su consecuente mayor productividad, ante un mercado donde ha aumentado el precio del queso.

Ahora toca a la administración "apoyar" con medidas a estudiar en el futuro tras escuchar a ganaderos e industriales, encaminadas a "mejorar los procesos productivos". "Medidas que garanticen la continuidad de las explotaciones, algo que requiere sacrificios de todas las partes".

"Se corre un riesgo tremendo. Si alguna explotación pierde animales por no ser viables, veo difícil que se vayan a recuperar, y dentro de unos meses nos podemos lamentar por que no haya leche de oveja para producir queso manchego", ha abundado.