Llega a la cartelera 'Verano en diciembre', el debut en el cine de la actriz conquense Beatriz Grimaldos

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz conquense Beatriz Grimaldos debuta en el cine con 'Verano en diciembre', ópera prima de Carolina África que llega este fin de semana a la cartelera de los cines españoles, entre ellos los Multicines Odeón de la calle Tarancón de Cuenca, que ofrecerán el sábado a las 20.00 horas un pase de la película presentado por la intérprete.

Grimaldos, con una trayectoria consolidada en el mundo del teatro que le ha llevado a ser finalista en los últimos premios de la Unión de Actores, da un paso más en su carrera con la que ha sido su primera incursión en el mundo audiovisual, con la excepción de una aparición episódica en la serie 'Centro Médico'. "Y ahora, de repente, doy el salto al cine protagonizando una película con Carmen Machi, Barbara Lennie y Victoria Luengo. Yo no me lo podía creer", confiesa la conquense.

Esta oportunidad le ha llegado de la mano de Carolina África, que debuta en la dirección cinematográfica con una adaptación de una obra de teatro que estuvo casi doce años de gira. África contó con Grimaldos para 'Otoño en abril' la segunda parte de 'Verano en diciembre', donde se puso por primera vez en la piel de Alicia, el personaje ha retomado en la película que se estrena este viernes.

"La verdad es que trabajando funcionamos muy bien, Carolina apostó por mí, aunque sabía que solo había hecho teatro y danza y le ofrecían actrices más famosas", agradece Grimaldos, que afirma que "cuando alguien confía en ti más que tu misma, eso te da alas e hizo que la experiencia fuera muy bonita".

La actriz explica que ha sido una ventaja conocer la obra y haber representado antes este personaje, porque "aunque me faltaba por descubrirlo en pantalla, porque no es igual que un escenario, iba por terreno conocido". Como curiosidad, Carolina África ha dado un papel a todas las actrices que pasaron por esta obra de teatro con la que ganó el premio Calderón de la Barca.

Alicia, la mujer a la que da vida Grimaldos, es la segunda de las cuatro hermanas de la familia protagonista de 'Verano en diciembre'. "Es una mujer pasional, con mucho carácter; una artista que intenta sobrevivir de la pintura y no le va demasiado bien, vive dando clases, y está en un momento en el que tiene la posibilidad de hacer una exposición con sus cuadros, pero está en un momento emocional complicado", explica la actriz.

Su personaje tiene también un conflicto con la madre, protagonizada por Carmen Machi, "porque no se siente nada valorada y está constantemente buscando su aprobación, pero la madre nunca va a darle la aprobación siendo pintora, porque para ella ser artista es una cosa menor".

El choque intergeneracional, con fricciones de la madre con las hijas y la suegra, interpretada por Lola Cordón, es uno de los ingredientes de la película. "Carmen Machi hace un trabajo precioso, es una de esas madres que quieren lo mejor para sus hijas, pero al final son un poco 'castratis', porque tienen una idea muy clara de lo que está bien o no y terminan cortando alas a su pesar".

Sin embargo, la película también cuenta que la familia "puede ser el mayor campo de batalla, pero al final es un nido al que vuelves". El aniversario del fallecimiento del padre es el evento que las reúne para que las hermanas puedan intercambiar "nuestras miserias y nuestras grandezas, nuestras luces y nuestras sombras y cómo vamos sobreviviendo como podemos".

El trabajo de África está enfocado desde una perspectiva que Grimaldos define como "comedia dramática"". No es una película de gags y "hay situaciones en las que te dan ganas de reír y llorar a la vez". En ese sentido, considera que la directora "ha conseguido" algo muy difícil, que es un equilibrio entre la comedia y el drama brutal, una película muy humanista".

"HEMOS CONSEGUIDO QUE SE NOS VEA COMO UNA FAMILIA"

El elenco femenino de 'Verano en diciembre' es uno de los grandes atractivos de la película y Grimaldos señala que "lo más bonito es que hemos conseguido que se nos vea como una familia, que te creas que Carmen en nuestra madre y Bárbara, Vicky y yo somos hermanas, eso es algo que no se puede trabajar". La conquense agradece el apoyo de sus experimentadas compañeras "que sabían que era mi primera película y ue necesitaba calorcito humano, porque yo siempre trabajo desde el afecto, que es algo que está a la orden del día en el teatro".

Precisamente, una de las diferencias que Grimaldos ve entre estas dos artes es "que en teatro hay muchos ensayos y te da tiempo a conocer más a las personas, mientras que en cine no ensayas casi y te reservas para que la primera toma sea más fresca".

Por su parte, asegura que está encantada con la experiencia ante la cámara. "Pensaba que no me iba a gustar", confiesa, "porque el teatro es donde yo respiro y me he formado, pero el cine tiene algo muy bonito, porque todo es más pequeño e íntimo".

Grimaldos valora la buena conexión entre las mujeres protagonistas de esta película, algo a lo que ha contribuido que Grimaldos conociera con anterioridad a Lennie. El elenco femenino tiene como figura central a una Carmen Machi "que está tremenda, es una pedazo de actriz y un ser humano excepcional; una tía curranta, entregada, trabajadora y divertida". Hay además otras apariciones ilustres, como las de Antonio Resines y Silvia Marsó.

Otro de los apartados a destacar de la película son sus localizaciones. Rodada en Madrid y su sierra, Carolina África ha llevado muchas de las localizaciones a su barrio de Alcorcón: "hemos ido a rodar al parque donde se columpian sus hijos y la pastelería donde ella va a comprar".

Beatriz Grimaldos, que está terminando de grabar la serie 'Olimpo' de Netflix mientras sigue con la gira de La Celestina, obra con la que se ganó la nominación al premio de la Unión de Actores, presentará la película en la sesión del sábado a las 20.00 horas de los Odeón Multicines de de la calle Tarancón.