La lluvia no detiene la 'Carrera por la salud de la mujer' de Amac en Albacete con 700 participantes

'Carrera Por La Salud De La Mujer' De Amac En Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia no ha detenido este domingo la celebración de la celebración de la 'Carrera por la salud de la mujer - Memorial María José Merlos' en Albacete, que ha contado con 700 participantes.

Organizada por la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de mama ginecológico de Albacete (Amac), el evento deportivo utilizará la recaudación para impulsar el nuevo centro de rehabilitación para pacientes oncológicos de la asociación.

La carrera ha contado con la asistencia del alcalde, Manuel Serrano, y el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, entre otras autoridades, en los Ejidos de la Feria.

Serrano ha elogiado la celebración de una prueba que constituye "todo un clásico en las carreras solidarias de nuestra ciudad, y hoy se corre con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama".

El primer edil ha agradecido su labor a la presidenta de Amac, Llanos Sánchez, "y a todos sus colaboradores, porque Amac lleva más de 20 años concienciando a la sociedad de una realidad que nos incumbe a todos. Las mujeres afectadas por el cáncer de mama y ginecológico merecen nuestro respeto y nuestro apoyo, y también las que ya no están con nosotros merecen un recuerdo emocionado, empezando por la fundadora de Amac que da nombre a esta carrera, María Jose Merlos".

Mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas de cáncer de mama y de sus familias "es el objetivo fundamental de asociaciones sociosanitarias como Amac, que además se centra en la concienciación ciudadana sobre el tema, y para ello son imprescindibles actividades como esta carrera".

El alcalde se ha comprometido "a seguir apoyando a Amac y a todas las asociaciones que comparten objetivo, poque es fundamental visibilizar el cáncer de mama y ginecológico y concienciar sobre la importancia de la prevención. Además por supuesto de seguir avanzando en la investigación para luchar contra el cáncer cuando se presenta, y acompañar y tratar a las mujeres afectadas y a sus familias".