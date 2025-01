C-LM aboga por celebrar el fin de la dictadura de forma "integradora" con todas la fuerzas democráticas represtadas

TOLEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado este miércoles por celebrar el fin de la dictadura de Francisco Franco de una forma "integradora" en la que todas las fuerzas políticas democráticas se vean representadas.

Así lo ha indicado en una entrevista a CMM, recogida por Europa Press, el vicepresidente segundo del Ejecutivo castellanomanchego, José Manuel Caballero, quien ha matizado que no hay que conmemorar los 50 años de la muerte de Franco sino del inicio del proceso democrático y de libertad.

"El Gobierno tiene que reconocer que no ha explicado muy bien de qué se trata, porque el lema es maravilloso: 'España en libertad'. Y es verdad que a partir de la muerte del dictador, España inicia un camino de libertad, y eso es lo que hay que celebrar, que a partir de este camino de libertad, concluimos con una constitución, que es la que nos ha permitido los años más prósperos de nuestra historia en paz y en libertad", ha argumentado.

Así, tras señalar que hay que llevar a cabo esta celebración de una manera "integradora", Caballero ha querido llamar la atención del PP para que reconsidere su posición de no querer participar en estos actos. "Pueden considerar que no se ha explicado bien y que no están de acuerdo en que se celebre la muerte del dictador, pero estoy convencido que el Partido Popular es un partido democrático que tiene que celebrar, con la muerte del dictador, el inicio del proceso democrático y el camino hacia la libertad".

Preguntado por si habrá algún acto en la región, Caballero ha dicho que se desconoce aún el programa pero ha recordado que hace año y medio ya planteó ante el Parlamento regional el inicio de los trabajos, con una comisión compuesta por profesores y catedráticos de la UCLM para conmemorar, en el inicio de 2027, la transición en Castilla-La Mancha.

"Ya estamos trabajando y en este 2027 se van a celebrar 50 años también de las primeras elecciones democráticas que hubo en este país", ha indicado, para agregar que se culminará "con una gran exposición de mucho impacto y mucho reconocimiento no sólo por su valor regional sino incluso nacional".