C-LM abre su principal línea de ayudas a proyectos de cooperación con más de 2,7 millones de euros de presupuesto

Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará un nuevo impulso a su política de solidaridad internacional con una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo correspondiente a 2026, dotada con 2.785.600 euros y publicada, este jueves, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Se trata de la principal convocatoria de cooperación de la Consejería de Bienestar Social, una línea de ayudas que consolida el crecimiento sostenido registrado en los últimos años y que reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico con una política pública centrada en la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza en los países con mayores necesidades, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que "Castilla-La Mancha vuelve a demostrar, con hechos, que la cooperación internacional es una política útil, necesaria y plenamente vigente". En este sentido, ha subrayado que "esta convocatoria representa el compromiso de una región solidaria, que entiende que la igualdad, la dignidad y los derechos humanos deben defenderse también más allá de nuestras fronteras".

La dotación de esta convocatoria supone un incremento significativo respecto a la reactivación de estas ayudas en 2016, cuando se recuperaron tras varios años de ausencia. Una década después, el presupuesto alcanza los 2,78 millones de euros, con un crecimiento del 40%, lo que refleja una apuesta firme y sostenida del Gobierno regional por fortalecer la ayuda oficial al desarrollo.

"Seguimos avanzando en una hoja de ruta clara, marcada por la responsabilidad institucional y por el compromiso con una cooperación transformadora y estable", ha señalado García Torijano.

Además, la consejera ha recordado que "este año 2026 vamos a superar la barrera de los cuatro millones de euros destinados para proyectos de cooperación internacional" sumando todas las convocatorias de la Consejería: la mencionada de Proyectos, la de Acción Humanitaria y Emergencia, la de Educación para el Desarrollo y, también como novedad este año, la de Voluntariado Joven en Cooperación.

"Además, y en un tenso contexto internacional, desde Castilla-La Mancha seguimos reforzando la colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para llegar más lejos y de manera más eficaz a quienes más lo necesitan".

Una herramienta consolidada para llegar donde más se necesita

Las subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo se vienen convocando en Castilla-La Mancha desde 1993, con la interrupción del periodo 2011-2015 y la suspensión excepcional de 2020 a causa de la pandemia. Desde su recuperación en 2016, esta línea ha mantenido una evolución positiva, consolidándose como una herramienta esencial para apoyar a las poblaciones más vulnerables.

Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos orientados a reducir la pobreza y las desigualdades en los países menos avanzados, apoyando a personas y comunidades que sufren exclusión, precariedad o vulneración de derechos.

La convocatoria permitirá impulsar iniciativas vinculadas a ámbitos tan esenciales como el acceso al agua potable, la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la igualdad entre mujeres y hombres, el fortalecimiento comunitario o la mejora de las condiciones de vida en contextos especialmente frágiles.

Los países prioritarios de actuación se localizan en Centroamérica, el Caribe, América del Sur y África subsahariana, con especial atención a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Haití, Bolivia, Burkina Faso, Malí y Senegal.

El importe máximo subvencionable por proyecto será de 100.000 euros. La convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La consejera ha puesto en valor el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y del conjunto del tejido solidario de Castilla-La Mancha. "Detrás de cada proyecto hay entidades comprometidas, profesionales y con una enorme capacidad de trabajo sobre el terreno. Esta convocatoria también reconoce y refuerza esa labor imprescindible", ha afirmado.

Respuesta ante las emergencias humanitarias

Junto a esta convocatoria principal, el Gobierno regional cuenta también en 2026 con la línea de subvenciones para proyectos de acción humanitaria y de emergencia, ya publicada y con el plazo de solicitudes abierto, dotada con 427.390 euros.

Esta convocatoria está dirigida a dar respuesta rápida a crisis humanitarias, catástrofes naturales, desplazamientos forzosos de población o situaciones de especial gravedad y contempla una cuantía máxima de 30.000 euros por proyecto.

García Torijano ha indicado que "la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria forman parte de una misma voluntad de compromiso: trabajar a largo plazo para transformar realidades, sin dejar de responder con rapidez y eficacia cuando una emergencia compromete la vida y la dignidad de miles de personas".