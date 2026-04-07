C-LM acoge el Observatorio de Fundesarte como anticipo a la celebración del I Congreso Internacional de Artesanía

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, asiste al Observatorio Nacional de Artesanía celebrado en Mezquita de Tornerías. - JCCM

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha acoge este miércoles la celebración del I Congreso Internacional de Artesanía, que inaugurará el presidente autonómico, Emiliano García-Page. Una cita que ha sido precedida con la celebración este mártes en la Mezquita de Tornerías, sede del Centro de Promoción Regional de la Artesanía, del Observatorio Nacional de Fundesarte.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha inaugurado la jornada de trabajo que se ha iniciado en la Mezquita de Tornerías, antes de visitar la Escuela de Artes de Toledo, donde el Gobierno regional, a través de la Oferta Integrada de Formación Profesional, imparte el módulo formativo en damasquinado, una de las técnicas características y diferenciales de la artesanía de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante su intervención, Patricia Franco ha señalado algunos hitos en el apoyo regional al sector artesano, que sumará una nueva cita clave a partir de mañana, con la celebración del I Congreso Internacional de Artesanía Legado Artesano, al que asistirán también buena parte de los participantes en el Observatorio Nacional en la tarde de hoy y que contará en su inauguración con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Dentro de estas buenas prácticas, la consejera ha citado otros ejemplos como la creación de la marca regional 'Legado Artesano', que fue reconocida precisamente en los Premios Nacionales de Artesanía 2024 en el ámbito de las iniciativas públicas; la creación y puesta en marcha del primer Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo de todo el país, en colaboración con la UCLM; o la recuperación de la Mezquita de Tornerías, que ha sido la sede de este Observatorio Nacional y que recuperado su actividad abriendo de nuevo sus puertas gracias al compromiso del Gobierno regional como Centro de Promoción de la Artesanía de Castilla-La Mancha, siendo además un espacio de coworking para artesanos y artesanas de la región.

Los miembros del Observatorio, llegados desde todos los puntos del país, y en el que también ha estado presente el director de programas de la EOI, Diego Crescente; y la responsable de Fundesarte, Silvia Martín; han compartido buenas prácticas territoriales en el ámbito de la promoción y el impulso a la artesanía, de la presentación de los trabajos preliminares del diagnóstico económico y estratégico de la artesanía en España.