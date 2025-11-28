C-LM afea a Vox que votase contra el Real Decreto de ayudas de la dana: "No sé cómo lo van a explicar en Mira y Letur"

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. - JCCM

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afeado este viernes a Vox que votase en el Congreso en contra del Real Decreto ley de ayudas por la dana de 2024, y se ha preguntado "cómo lo van a explicar en Mira y Letur", los dos municipios afectados en la Comunidad Autónoma.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, tras la celebración de la reunión del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha.

Tras destacar que no le entraría en la cabeza "que no se hubiese convalidado por parte del Congreso un texto legal que lo que viene es a mejorar" la capacidad de recuperación de los efectos que se produjo en la dana en el conjunto del país, Martínez Guijarro ha mostrado su "sorpresa" por el sentido del voto de Vox, que no comparten.

"No sé cómo lo van a explicar en Mira y en Letur, que están en contra de que tengan nuevas herramientas o herramientas mejoradas y más flexibles para recuperar los daños que ha producido la dana. Por mucha discrepancia que se pueda tener con el Gobierno de España, creo que debería estar por encima la recuperación de todos esos territorios que se vieron tan gravemente afectados por la dana", ha manifestado.

El vicepresidente ha destacado que este jueves tampoco se aprobó el techo de gasto en el Congreso "y eso significa que tenemos 200 millones de euros menos en nuestra Comunidad Autónoma".

"Que no se tenga en cuenta este tipo de cuestiones que benefician a las administraciones territoriales, que estamos gestionando los servicios públicos esenciales para el conjunto de ciudadanos y que tengamos más margen de maniobra, pues la verdad es que es algo difícil de entender", ha apuntado sobre este segundo asunto.