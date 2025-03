C-LM aprobará el martes la tarifa plana plus para favorecer el emprendimiento de los autónomos

Page cree que "abundan muchos líderes en el mundo" que tienen comportamientos como el de "un chimpancé con una metralleta"

TOLEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes la tarifa plana plus para favorecer el emprendimiento de los autónomos, para el inicio y la consolidación de sus proyectos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado ese asunto durante su intervención en la ceremonia oficial de 'puesta de bandera' en la nave Delta 21 de la empresa Heylen Warehouses, en Illescas (Toledo).

En concreto, se aprobarán 23 millones de euros para poner en marcha esta tarifa, que favorecerá el emprendimiento a coste cero durante los dos primeros años.

"Nosotros queremos que siga habiendo empresas que empiezan, que se mantienen, que se amplían y que pueden llegar a ser grandes empresas", ha subrayado, recordando que esta iniciativa la comprometió "hace tiempo" y ahora se podrá hacer.

A su juicio, para creer en el mundo económico hay que tener claro que "lo más importante es que, aunque se tiene que soñar, los sueños que hay que tener son los que uno tiene despierto", aunque "conviene soñar", ha remarcado, como soñó el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño.

El primer edil de la localidad toledana, ha remarcado que tiene que sentirse "muy orgulloso" porque no solo ha hecho "una gran ciudad dotada de buenos servicios y de un crecimiento" sino que ha hecho dos, en alusión a la "ciudad de la logística" que se ha creado en el centro de España y que "en buena medida se puede convertir en la ciudad mega urbe de la logística".

LA ESTABILIDAD, MATERIA PRIMA DE C-LM

García-Page ha señalado que esta actitud "aquí ha funcionado y ha funcionado muy bien", ha proseguido, "porque desde hace mucho tiempo tenemos claro que el factor clave para poder crecer" es la estabilidad, que "hoy es la principal materia prima de Castilla-La Mancha. Digamos que es el factor que ofrece certidumbre".

"Miedo me dan los que por un decreto cada mañana cambian el mercado mundial, parece que tienen algo claro cuando realmente nos engañáis, no tienen nada. Hoy abundan muchos líderes en el mundo que francamente tienen comportamientos que ni siquiera yo podía imaginar" como el de "un chimpancé con una metralleta".

En este punto, ha asegurado que la región mantiene una presión fiscal "de las más bajas de España y al mismo tiempo incluso podemos presumir, por eso puedo anunciar muchas cosas, que encima además gestionamos con seriedad". De hecho, ha agregado, "hemos llegado a dar algo que no me gusta del todo, que es superávit, porque yo en cuanto veo superávit lo comprometo, o bien para un centro de salud --esto que no me escuche el alcalde, que es muy pedigüeño--, o lo comprometemos para seguir cumpliendo".

Finalmente, ha invitado a todos los empresarios presentes "a soñar con nosotros en más proyectos" porque en esta Comunidad Autónoma "van a encontrar una puerta abierta y desde luego las mayores facilidades que podamos, dentro de las leyes, pero sobre todo con la misma voluntad de seguir creciendo" aportando también al conjunto del país y al centro de España.