C-LM aprovechará la Comisión NAT del Comité de las Regiones que acoge Toledo para fijar posición sobre la futura PAC

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda. Foto de archivo. - JCCM

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprovechar la reunión de Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones que alberga hasta este viernes Toledo para trasladar su posición sobre el nuevo diseño que se está haciendo de la Política Agraria Común (PAC) y sobre el marco financiero plurianual de la Unión Europea y los recursos que se van a derivar posteriormente a los países, y de manera particular a las regiones.

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo del Ejecutivo castellanomanchego, José Manuel Caballero, que ha visitado este jueves los preparativos de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones en el edificio universitario San Pedro Mártir, donde ha asegurado que aunque estos temas no estén "formalmente" en el orden del día --centrado en la defensa de la producción de arroz europeo, la gestión de incendios forestales y la lucha contra la despoblación-- la región los abordará.

"Lo que nos permite la celebración de este evento es reforzar nuestra posición de interlocución, de diálogo, de presión y, desde luego, también de convencimiento de las instituciones europeas de que no se puede legislar en contra de los intereses de la ciudadanía y desde luego no se puede hacer en contra de los intereses de Castilla-La Mancha", ha defendido.

Y es que el vicepresidente segundo ha aseverado que el Ejecutivo regional "dedica mucho esfuerzo político a hacerse escuchar en Madrid ante el Gobierno de España y en las instituciones europeas", dado que un porcentaje muy importante de la normativa que se elabora acaba afectando a la región.

De ahí que Caballero haya celebrado que la Comunidad, después de los más de 30 años que viene existiendo el Comité de las Regiones de Europa, vaya a acoger una de sus reuniones, de la comisión que se encarga de la protección del medio ambiente y de la agricultura, "temas que tienen un especial impacto e importancia en Castilla-La Mancha".

"Vamos a acoger a 150 personas, incluidos los 45 miembros que componen formalmente la comisión, que van a representar a regiones procedentes de 23 países de los 27 que componen la Unión Europea y el Comité de las Regiones. Fundamentalmente la mayor presencia se refiere a regiones de Italia y de Polonia, de República Checa y Francia", ha explicado.

En cuanto a los temas del orden del día, Caballero ha insistido en que la región tiene "mucho que decir" en materia de incendios forestales, como una de las comunidades autónomas con mayor masa forestal del país, que "sufre cada verano incendios con una violencia y una fuerza destructiva hasta ahora desconocida, que tiene mucho que ver con el cambio climático".

Dicho esto, ha destacado que la consejera de Desarollo Sostenible, Mercedes Gómez, va a tener la oportunidad de intervenir para exhibir la "eficacia" el modelo castellanomanchego, "muy reconocible en el resto de España", un modelo que pasa por prevenir en invierno y cualificar y profesionalizar a los efectivos. "Queremos que se conozca en Europa".

A su entender, es imprescindible que los países europeos se doten de una estrategia única y común para hacer frente a un problema como es el fuego, y de presupuesto suficiente. "Estamos empezando a ver que el problema que se origina con ocasión de los incendios forestales trasciende a lo que son las realidades de los propios países".

PAGE INTERVENDRÁ PARA HABLAR DE DESPOBLACIÓN

De igual modo, el responsable de coordinar la acción del Gobierno autonómico en el ámbito de la Unión Europea también ha avanzado que el presidente regional, Emiliano García-Page, va a intervenir en el otro de los asuntos que se va a abordar en la reunión, el referido al "derecho" de los ciudadanos europeos a quedarse en su lugar de origen y en lo que ha sido su residencia durante toda la vida en las zonas rurales.

"Las administraciones tenemos la obligación de generar los servicios y de generar las posibilidades para que nadie tenga que abandonar su territorio, su pueblo, por motivos económicos, sociales o de falta de servicios", ha reconocido el vicepresidente segundo, que ha añadido que la regional Ley Contra la Despoblación es "una buena iniciativa" para extender y para dar a conocer en el marco de regiones que componen esta unión y que, sin duda, están aquejadas por el mismo problema.

"Tenemos la normativa más avanzada en materia de lucha contra la despoblación de toda Europa, que ha permitido que las zonas que sufren extrema despoblación se estén regenerando en cuanto a la incorporación de nuevos ciudadanos", ha añadido.

En esa visita a la iglesia de San Pedro Martir, donde va a celebrarse esa reunión, Caballero ha estado acompañado de Serafino Nardi, miembro de la Secretaría NAT, que está organizando todo el evento, y que ha agradecido al Ejecutivo regional la labor de organización que está llevando a cabo.