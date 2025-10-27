C-LM atenderá a los menores gazatíes enfermos en hospitales de Albacete y Toledo: "Estamos abiertos a lo que nos pidan"

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a atender a los niños gazatíes gravemente enfermos que han llegado este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz. A la espera de conocer el número exacto de menores a los que podrá atender, la Junta ha señalado que en un primer momento llegarán a los hospitales de Toledo y Albacete, centro que ofrecen todas las especialidades.

"Estamos abiertos a lo que nos pidan", ha manifestado a preguntas de los medios el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, durante su visita la centro de salud de Buenavista en Toledo.

"Esta madrugada han llegado los primeros, estamos esperando que nos digan el número definitivo y nosotros nos ofrecimos tanto en oncología, como en traumatología, como en oftalmología", ha explicado el titular de sanidad en la región.

Hay que tener en cuenta, ha señalado el consejero, que los menores "vienen acompañados por los padres y en todo caso también por los hermanos".

Serán atendidos en los hospitales de Toledo y Albacete, centros donde se ofertan "todas las especialidades", pero también en Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca "si fuese necesario".