C-LM constituirá comisiones de coordinación a cuatro bandas y hará planes para recuperar Letur y Mira a 2028

CUENCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este jueves que la próxima semana se constituirán en Letur y Mira sendas comisiones de coordinación para abordar los daños producidos por la DANA en ambas localidades, en las que estarán representadas las cuatro administraciones implicadas: Gobierno central, autonómico,y administración provincial y municipal.

"Estamos ya prevenidos y preparándonos para abordar un proceso de recuperación que va a ser largo, que va a ser duro, tanto en la parte privada como en la parte pública", ha comentado García-Page desde la localidad conquense de Mira, donde la mencionada comisión se constituirá el martes, un día después de la de Letur.

Dichas comisiones estarán compuestas por "cuatro mesas que van a tener una doble función", siendo la primera de ellas la de definir la oficina de atención para todas las personas afectadas a la hora de canalizar las ayudas y los trámites necesarios con la declaración de emergencia y de zona catastrófica que va a hacer el Consejo de Ministros el martes.

Dicha oficina se ubicará en el Ayuntamiento respectivo y atenderá "caso a caso, sabiendo que cada caso es un mundo y que las circunstancias de cada familia y de sus propiedades responden seguramente a una circunstancia muy particular".

Por otra parte, se abordará la recuperación de las infraestructuras públicas y de los servicios básicos, tal y como ha explicado el presidente autonómico, que ha comentado que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, "planteará en ambas reuniones el inicio de la redacción de lo que va a ser un plan operativo, el Plan Mira 2028 y el Plan Letur 2028".

"Quiero que quede muy claro porque no vamos a soltar de las manos ni a Mira ni a Letur", ha especificado, añadiendo que van a estar "muy pendientes" y con "compromisos claros que vamos a ir definiendo desde los más urgentes, como que hay que acometer las obras más inmediatas y qué administración se va a responsabilizar" como las que hay que realizar a medio y largo plazo.

"Nuestro objetivo es que en el 2028 podamos decir que Mira y que Letur no sólo se han recuperado de la situación sino que están mejor aún de cómo estaban antes de esta catástrofe. Este es el planteamiento que queremos hacer. Apelaremos por supuesto a optimizar todos los fondos que puedan llegar del Estado a través de la declaración de emergencia y también del Fondo Social Europeo que se va a poner a disposición de las infraestructuras".

El presidente autonómico ha avisado que "la semana que viene empieza el proceso de recuperación" y dentro de él se va a atender ahora "lo inmediato", como la recuperación de los servicios públicos, la luz y el agua, atendiendo las necesidades básicas.

En este punto, ha pedido a la ciudadanía "que permita de verdad trabajar a los profesionales, que entiendan que todavía estamos en momentos de emergencia en Letur de una manera muy particular en la búsqueda de personas desaparecidas".

Ha admitido que tanto en Mira como en Letur está "perimetrado el daño" y existe "una radiografía bastante aproximada de lo que hay y de lo que vamos a ir encontrando". "Estamos ya prevenidos y preparándonos para, metodológicamente, abordar un proceso de recuperación que va a ser largo, que va a ser duro, tanto en la parte privada como la parte pública".

En este sentido, ha remarcado que en la región también se van a centrar en el arreglo de carreteras en Molina de Aragón que están fuera de uso o en el puente de Landete, que va a tener un proceso de contratación de emergencia. "Vamos a ir respondiendo sobre la marcha, pero lo que me importa es no sólo atender la emergencia" sino también "responder a esa inquietud normal de la gente".

Ha comentado que en estos momentos lo urgente es "la puesta a disposición de todos los medios" aunque luego vendrán otras ayudas. "Hay que canalizar todos los fondos, los que vengan del Estado, y hay que analizarlos a conciencia. Yo creo que es muy difícil que las familias afectadas sepan exactamente ni el alcance de los daños personales, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico familia a familia, saber cuál es su problemática, luego distinguir las personas que tienen o no seguros, porque entrará a funcionar el Consorcio Nacional de Seguros".

"Lo verdaderamente importante es que aquí yo no le he preguntado a ningún alcalde si es del PSOE o es del PP, en este caso son del PSOE, pero no hacemos distingos políticos, aquí todas las administraciones tenemos que ir a una, y créanme que seré el primero en decir si alguna administración establece algún tipo de sectarismo o algún tipo de tonterías". "Aquí vamos a trabajar como una piña", ha precisado.