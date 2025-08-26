C-LM contabiliza 402.575 pensionistas en agosto, un 2,22% más que el mismo mes del año pasado

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una señora mayor sujeta una bolsa mientras camina - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha contabiliza un total de 402.575 pensionistas este mes de agosto, un 2,22% más que el mismo mes del pasado año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La provincia con más pensionistas es Toledo, que suma 127.989; seguida de Ciudad Real, con 105.326, Albacete, con 76.511; Guadalajara, que registra 46.894, y Cuenca con 45.855.

La pensión media, que se sitúa en 1.226,45, aunque supone un 4,96% más que el año pasado, dista de los 1.312,95 de la media nacional.

En la región hay 48.236 personas que cobran una pensión por incapacidad permanente, de 1.118,07 euros; 241.831 por jubilación, situada en 1.414,10 euros; 95.172 por viudedad, de 927,32 euros; 14.675 por orfandad, con una media de 523,50 euros; y 2.661 en favor de familiares, por valor de 712,92 euros.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024,

La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.198 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.252,6 millones (+10,5%); a la de orfandad se destinaron 178,8 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,5%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.312,9 euros mensuales en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más que en igual mes de 2024.