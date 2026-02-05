C-LM crece un 15,4% en compraventa de viviendas en 2025 y el precio medio por m2 se sitúa entre los más bajos del país

Archivo - Viviendas que se venden. - EUROPA PRESS - Archivo

Ciudad Real y Cuenca, entre las provincias con precio medio más bajo

MADRID/TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de viviendas ha ascendido un 15,4 por ciento en 2025 en Castilla-La Mancha hasta las 34.545 operaciones, respecto al mismo periodo del año anterior, y el precio medio se sitúa en 1.020 euro/m2, entre los precios más bajos del país, un indicador que sube un 2,9 por ciento, según se desprende de la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de los Registradores del cuatro trimestre del año.

Los precios medios más bajos se han registrado en las provincias de Ciudad Real (709 euro/m2), Cuenca (844 euro/m2), Zamora (849 euro/m2) y Jaén (850 euro/m2).

De vivienda nueva se contabilizan 6.681 operaciones en Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 3,8% y de usada de compatibilizan 27.864 operaciones, lo que representa un ascenso del 18,6%.

A nivel nacional, el número de compraventas de vivienda ha registrado un ascenso del 10,7% en 2025 en tasa anual, superando las 705.000 operaciones, máximo desde 2008, mientras que el precio medio de la vivienda avanzó un 9,5%, hasta los 2.354 euros por metro cuadrado al cierre del año, máximo de la serie histórica.

Respecto al trimestre previo, el ascenso en el número de compraventas fue de un 2,2%, hasta las 178.270 operaciones entre octubre y diciembre, el segundo mayor resultado desde el tercer trimestre de 2007, mientras que el precio medio de la vivienda creció un 2,2% en el cuarto trimestre.

Por tipo de vivienda, el número de compraventas de vivienda usada alcanzó el máximo de toda la serie histórica en el último trimestre del año, con 141.450 operaciones (+2,3%), y un acumulado de 556.091 transacciones a lo largo de 2025 (+10,1%), máximo desde 2006. En el caso de la vivienda nueva, se alcanzaron las 36.820 operaciones al cierre del año (+2%), con un acumulado de 149.266 compraventas a lo largo de 2025 (+13,3%).

En todas las comunidades se produjeron incrementos interanuales, con un especial dinamismo en la Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León, con tasas de crecimiento en torno del 18%.

Respecto a los precios medios por tipo de vivienda, la vivienda usada registró un ascensos trimestral del 1,8%, hasta los 2.317 euros por metro cuadrado al cierre del año, y la vivienda nueva se encareció un 3,7%, hasta los 2.500 euros por metro cuadrado, máximos históricos para ambos casos.

"Tenemos un mercado inmobiliario fuerte y dinámico por número de compraventas, en los últimos dos trimestres se ha estancado un poco la compraventas e hipotecas, con una brecha importante entre comunidades autónomas", ha expuesto el vicedecano del Colegio de Registradores, Alfredo Delgado.