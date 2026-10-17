C-LM destaca las 43 ediciones de la Semana Nacional de la Zarzuela de La Solana y el compromiso con el género lírico

Semana Nacional de la Zarzuela de La Solana. - JCCM

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la trayectoria de la Semana Nacional de la Zarzuela de La Solana, que este año alcanza su 43ª edición, así como el papel fundamental de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela 'Federico Romero' en la conservación, difusión y transmisión de este género lírico.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, que ha asistido al acto inaugural de esta semana nacional, ha señalado que alcanzar 43 ediciones "es una muestra del arraigo de esta celebración en La Solana y del compromiso de toda una localidad con una de las expresiones más representativas de nuestro patrimonio cultural", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En este sentido, quiso reconocer especialmente la dedicación de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela 'Federico Romero', destacando que "detrás de estas 43 ediciones hay décadas de esfuerzo, ilusión y trabajo colectivo de personas que han conseguido que la zarzuela siga formando parte de la vida cultural de La Solana y continúe emocionando a distintas generaciones".

Asimismo, la viceconsejera de Cultura y Deportes subrayó que la zarzuela constituye "un patrimonio cultural de valor incalculable en el que se entrelazan la música, la literatura, el teatro y las tradiciones populares", incidiendo en la importancia de preservar este legado y acercarlo a los públicos más jóvenes.

Durante su intervención, también recordó la estrecha vinculación de La Solana con la figura del libretista Federico Romero, coautor de La rosa del azafrán, una de las obras más emblemáticas del género y especialmente ligada a la identidad manchega.

La 43ª Semana Nacional de la Zarzuela, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2015, se celebra del 16 al 25 de octubre e incluye en su programación obras como Gigantes y cabezudos, Las Leandras, La del manojo de rosas y La rosa del azafrán, además de galas y actividades pedagógicas.

Finalmente, la viceconsejera de Cultura y Deportes trasladó su felicitación a la asociación organizadora, a los artistas, profesionales, colaboradores y público que hacen posible esta celebración, poniendo de relieve que "la continuidad de esta cita durante más de cuatro décadas demuestra que la cultura permanece viva cuando existe una comunidad comprometida con su conservación y transmisión" a la vez que ha felicitado a los reconocidos durante la gala como han sido Rosa Valenti, Lorenzo Moncloa, Amelia Font y Nemesio de Lara.