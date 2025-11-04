C-LM destina 2,6 millones de euros a 40 proyectos de cooperación internacional

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido este martes una reunión para analizar los resultados de la convocatoria 2025 de subvenciones para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, dotada con 2.685.600 euros, un diez por ciento más que en el ejercicio anterior.

Así lo ha señalado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, que ha informado que, en esta edición, se han presentado 69 solicitudes y de ellas, 40 propuestas han obtenido resolución favorable, tal como ha trasladado la Junta por nota deprensa.

Los proyectos seleccionados se desarrollarán principalmente en Centroamérica, el Caribe, América del Sur y África Subsahariana, con especial presencia en países como El Salvador, Guatemala, Bolivia, Haití, Malí y Senegal, considerados prioritarios por la estrategia regional de cooperación.

En concreto, los sectores con mayor representación son el desarrollo rural y la soberanía alimentaria, la salud, el agua y saneamiento, la igualdad entre mujeres y hombres y la educación, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales ha destacado "el alto nivel técnico y de formulación" de las propuestas presentadas, de las cuales cerca del 80 por ciento han obtenido puntuaciones entre 50 y 79 puntos, lo que, ha subrayado, "demuestra la madurez, la experiencia y la profesionalidad de las entidades de cooperación que trabajan en Castilla-La Mancha".

Además, ha puesto en valor que "la cooperación es una seña de identidad de Castilla-La Mancha, una comunidad que entiende la solidaridad no solo como un valor, sino como una responsabilidad compartida para mejorar la vida de las personas más vulnerables y promover un desarrollo humano sostenible en los países socios".