C-LM dota de uniformidad básica y medios materiales a 172 agrupaciones de Protección Civil de la región

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido este año subvenciones por importe de cerca de 450.000 euros a 172 agrupaciones de Protección Civil de las entidades locales de la región, cinco más que en la convocatoria de 2024, para que dispongan de los uniformes y medios materiales necesarios para desarrollar sus funciones.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves la resolución de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital por la que se resuelve el procedimiento de concesión de estas ayudas, que, por tercer año consecutivo, estarán cofinanciadas por la Unión Europea y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha.

La convocatoria de este año subvenciona para las agrupaciones de Protección Civil de las entidades locales de la región uniformidad básica, material de emergencia, equipos electrógenos portátiles y complementos, remolques con depósitos de agua, remolques de carga, tiendas de campaña de primeros auxilios, máquinas extendedoras de sal y bombas para inundaciones y complementos.

En concreto, se repartirán entre 36 agrupaciones un total de 523 lotes de uniformidad básica para voluntarios y voluntarias de Protección Civil. Además, 39 serán las agrupaciones que, gracias a estas ayudas del Gobierno regional, recibirán dotaciones de material de emergencia, 17 las que podrán disponer de equipos electrógenos portátiles con complementos y 29 a las que se dotará de remolques con depósito de agua.

Finalmente, 18 agrupaciones de Protección Civil dispondrán de remolques de carga, otras ocho contarán con tiendas de campaña de primeros auxilios, once recibirán extendedoras de sal y otras 14, bombas para inundaciones y complementos.

El objetivo de estas subvenciones es que las agrupaciones de Protección Civil de la región dispongan del equipamiento mínimo homogéneo necesario para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios, especialmente, cuando la coordinación de estas es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Es decir, con estas ayudas, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende, en colaboración con los ayuntamientos, impulsar y promover la labor altruista de las agrupaciones de Protección Civil, que resulta fundamental a la hora de afrontar y resolver situaciones de emergencia y urgencia.

Estas convocatorias anuales han permitido destinar, desde 2016, más de 3,6 millones de euros a nuevo equipamiento para las 252 agrupaciones de Castilla-La Mancha, que cuentan con alrededor de 4.250 voluntarios y voluntarias.