C-LM y Escocia comparten su modelo de apoyo a personas con discapacidad afirmando que es "referencia" en Europa

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha visitado durante la mañana de este lunes uno de los recursos sociales de la red escocesa en Glasgow, el domicilio de un usuario con apoyos de esta ciudad.

García-Page, que ha encabezado la delegación castellanomanchega en Escocia, ha estado acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el director general de Discapacidad, Francisco Armenta; y por representantes de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias, entre los que se encuentra el gerente, Daniel Collado; también José Luis Herruela, miembro de la junta directiva; Iván Herranz, director Técnico de Plena Inclusión Castilla-La Mancha; así como Berna Blanco, Gerente de AFAS.

Durante la visita, el presidente de Castilla-La Mancha ha mantenido un encuentro con la usuaria del servicio, su familia, el líder de su equipo, así como los profesionales que atienden sus necesidades y les prestan los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto de vida en comunidad, con independencia y autonomía personal, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado el compromiso del Gobierno autonómico en la atención de las personas con Discapacidad, la desinstitucionalización y el modelo de apoyos. Algo en lo que "en nuestra Comunidad Autónoma llevamos trabajando ya desde hace años", ha afirmado, ya que "creemos que es el mejor proceso para poder garantizar todos los derechos a las personas con discapacidad".

Asimismo, la consejera ha avanzado la reunión este martes con representantes del Parlamento escocés para "compartir esas cuestiones, en el ámbito político, que tanto nos interesan para desarrollar todas estas políticas en consonancia con las entidades y para ver cuál es el camino a seguir". García Torijano ha calificado este viaje de "enriquecedor", en el que "hemos puesto en común muchos objetivos y hemos aprendido de muchas experiencias".

En este contexto, la consejera de Bienestar Social ha detallado que "tanto Escocia como Castilla-La Mancha parten de un modelo que se basa en los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, basado en la desinstitucionalización, la autonomía personal y el modelo de apoyos". Así, ha afirmado también que "en ambos casos hemos desarrollado los instrumentos normativos correspondientes, en Escocia su Ley de Cuidados y Apoyos Autodirigidos, de 2013, y en Castilla-La Mancha la Ley de Protección y Apoyo Garantizado de 2018".

Por otro lado, también se ha referido a los modelos de atención que también cuentan con diferencias. "En Escocia ofrecen a la persona, o su entorno, cuatro opciones para contratar apoyos con una asignación financiera establecida y en Castilla-La Mancha el modelo tiene una componente mucho más pública, sin perjuicio de la colaboración con las entidades sociales del Tercer Sector".

Por su parte, el gerente de Plena Inclusión en Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha puesto en valor "los avances conseguidos en los últimos años en materia de apoyos y desinstitucionalización en España y Castilla-La Mancha, así como en los próximos avances que quedan por hacer para lo que es necesario trabajar de forma conjunta".

Previamente a la visita a uno de los recursos sociales de la red escocesa en Glasgow, la delegación regional ha mantenido un encuentro de trabajo con diferentes entidades especializadas en el funcionamiento de la atención social en East Renfrewshire Health and Social Care Partnership, entre las que se encuentran Radical Visions For Social Care, Health and Social Care Scotland, y C-Change Supporting Good Lives

En este contexto, la titular de Bienestar Social ha destacado además, el interés que ha despertado entre las entidades escocesas dedicadas a la atención a la discapacidad, la Ley de Atención Temprana de Castilla-La Mancha. "Hemos compartido con las entidades la importancia que tiene para nosotros la Atención Temprana", ha manifestado García Torijano, explicando que es "un servicio universal y gratuito" que se ofrece desde el mismo nacimiento en los propios centros hospitalarios "desde la unidad de neonatos y en el momento que se detecta algún caso con discapacidad".

En este sentido, ha afirmado que "es vital poder cerrar ese círculo de vida y ofrecerle todos los apoyos a la persona con discapacidad desde que nace" así como durante las diferentes etapas vitales "para que puedan hacer una vida independiente, que es el objetivo principal".